Până acum, constructorul și autoritățile au pasat vina dintr-o parte în alta. În cartierul cu pricina au fost puse la punct drumurile și trotuarele din apropierea gurilor de metrou, iar cetățenii așteaptă vestea cea mare. În urmă cu doar două luni, fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc a mai aruncat o vorbă în vânt. A promis că metroul va fi gata până la finalul lui 2019.

Realist vorbind, cât de mari sunt de fapt șansele ca Eroilor – Râul Doamnei să fie operabilă în acest an? Metrorex evită să-și ia vreun angajament ferm și spune că totul depinde de ritmul de lucru al constructorului. Însă, potrivit stadiului, se pregătește o nouă amânare. Așadar, pentru 2019, metroul din Drumul Taberei rămâne doar un vis.

Metrorex menține suspansul

Potrivit datelor emise de Metrorex, lucrările la Magistrala 5 au ajuns abia la 87%. Nici măcar o stație nu a fost realizată integral, la nivel de structură și finisaje. Cel mai bine se prezintă stația Valea Ialomiței (structură – 100%, finisaje – 95%), Orizont, Favorit, Tudor Vladimirescu (structură – 100%, finisaje – 92%), iar cel mai prost Râul Doamnei (structură – 90%, finisaje – 76%), Parc Drumul Taberei (structură – 90%, finisaje – 85%) și Eroilor 2 (structură – 95%, finisaje – 73%).

Punctual, până în decembrie, constructorul mai are de făcut: „Lucrări de structură (două centrale de ventilaţie, culoarul de legătură Eroilor 1 – Eroilor 2), devierea liniei de tramvai 41 pentru execuţia accesului pe sub strada Braşov la staţia Parc Drumul Taberei, lucrări de refaceri suprafeţe, lucrări de finisaje (montare şina a 3-a, montare porţi de acces, montare lifturi, acoperire accese), sistemul de siguranţă şi automatizare a traficului”, a declarat Marin Aldea, președinte Metrorex în exclusivitate pentru EvZ.

Valoarea totală a proiectului de metrou Drumul Taberei-Eroilor este 3,4 miliarde de lei. Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de reţea şi la 63 de staţii de metrou.

Minciunile lui Cuc, edulcorate cu umor

Marian și Vasile, doi vârstnici care obișnuiesc să iasă la șuetă în Parcul Drumul Taberei au comentat cu multă ironie și totodată, detașare subiectul Magistralei 5: „Metroul va fi gata când vor zbura porcii. Aici nu e stația Moghioroș, pentru că a murit demult. E drumul Taberei! Moghioroș a fost un criminal, i-au dărâmat statuia de aici. Credeți că n-ar fi bun un metrou aici?! Pentru că blocurile sunt grele, dacă se va produce un cutremur mai puternic, se va duce tot. Aici, structura cristalină e mai tare, pentru că a fost Marea Sarmatică înainte, acum 75 de milioane de ani. Acum 75 de milioane de ani unde erai? Eu cu el, pescuiam. Prindeam piranha. Noi circulăm cu tramvaiul, troleibuzul, dar undeva se gâtuie. E o gâtuire fantastică, e foarte aglomerat. Mai sunt două luni jumătate până la termenul promis, dar e o vrăjeală”.

Drumul către facultate și gară, un chin

Angi, o tânără studentă mutată de curând în Capitală subliniază rolul crucial al metroului din Drumul Taberei: „Locuiesc pe aici în Drumul Taberei, cu prietena mea. De un an de zile așteptăm să se termine, de când ne-am mutat aici. Ne-am mutat speranța că se va termina de anul trecut. Foarte util mi-ar fi util metrou, pentru că ne va scurta drumul în diferite zone. Eu merg destul de des acasă, de la Gara de Nord. Până la muncă merg cu tramvaiul, 20 de minute, dar în alte zone… Acum, până la facultate, adică în Berceni, fac o oră, cu mijloacele de transport în comun, adică autobuz. Din ce am înțeles, se va mai amâna. În fiecare an este aceeași poveste, ne mint. La fiecare an, ne mai câte un an”.

„O vrăjaelă!”

Domnul Vasile, rezident al cartierului Drumul Taberei și-a pierdut demult speranța că proiectul mult promis va fi gata în viitorul apropiat: „Nici la anul nu va fi gata metroul, vă spun eu. Directorul general al metroului din București a declarat că pe 1 decembrie va termina. Ei încep lucrările și nu le ajung banii, pentru că îi folosesc în altă parte. E ușor să guvernezi dom’le, că reduci investiția și îi folosești în altă parte. Aia e treaba, ce să mai zici?! Eu am muncit în construcții și știu bine ce înseamnă munca de șantier. Păi ce, astea-s lucrări care să se termine până la 1 decembrie? Să fim oameni serioși! Nu că sunt sceptic, dar uite ce e acolo! Promisiunile au fost mincinoase, ca să rămână la putere. Promit și nu se face nimic. Asta e o vrăjeală, ca să creadă prostimea. În 2021 cred eu că va fi gata. Să zicem…”.

