#MetallicaMondays reprezintă noua serie de concerte a trupei și va fi transmisă în fiecare zi de luni prin live stream pe YouTube şi Facebook. Iniţiativa legată de concertele live transmise online a venit cu următorul mesaj de la trupă:

„În vreme ce toţi ne respectăm consemnul şi stăm acasă, ni se face dor de muzică live, deci ce ziceţi dacă aruncăm o privire asupra unora dintre concertele voastre preferate la o distanţă responsabilă social? Nu aş vrea să sun clişeic, dar acum mai mult ca niciodată suntem împreună în faţa acestei provocări şi interconectarea umană este modul în care o vom depăşi. Cu acest lucru în minte vă oferim o serie de concerte Metallica live direct de pe canapea”.

Lunea trecută 23 martie, Metallica a oferit primul ei concert gratuit. Este vorba despre cel de anul trecut susținut în Irlanda, la Dublin, la Slane Castle (video mai jos). Totodată, concertul include şi o secţiune de strângere de fonduri pe YouTube, unde puteţi dona pentru fundaţia All Within My Hands, care combate foametea şi Covid-19. Vizionare plăcută!

