Messi a vărsat sânge în „Teatrul Viselor”

Superstarul argentinian a fost tamponat brutal de Chris Smalling, fundașul de la United. Arbitrul n-a sancționat intrarea, iar argentinianul va trebui să ia o scurtă pauză.





FC Barcelona a făcut un pas mare către semifinalele Ligii Campionilor, iar Lionel Messi a vărsat sânge pe „Old Trafford”. Catalanii au câștigat cu 1-0 disputa cu Manchester United, beneficiind de un autogol al lui Luke Shaw în minutul 12.

Ce mai controversată fază jucată în Teatrul Viselor” s-a consumat în minutul 29. Chris Smalling, fundașul cen tral al lui United, l-a lovit pe Lionel Messi cu umărul și palma peste față. Argentinianul a simțit din plin lovitura, a început să sângereze, dar a putut să ducă meciul până la final.

Ratează un meci din Primera Division

Superstarul argentinian s-a ales cu o vânătaie la ochi și cu un hematom la obraz. Messi este suspect de fisură a septului nazal și va fi indisponibil cel puțin pentru partida cu Huesca, din campionat, ce se va disputa sâmbătă.

Smalling nu a fost sancționat de arbitru

„Messi nu s-a simţit foarte confortabil după lovitură. Îl vom examina să vedem cum este. A fost ok, dar are o vânătaie mare”, a anunțat Ernesto Valverde, antrenorul „roș-albaștrilor”. „Cred că are nasul spart, a primit o lovitură puternică. A curs foarte mult sânge şi nu sunt sigur dacă este fractură sau nu. Avea o tăietură la nivelul pleoapei. A resimiţit un disconfort care l-a deranjat în timpul jocului, dar Leo mereu continuă când are astfel de accidentări” , a afirmat și mijlocașul Sergio Busquets.

Interesant este că italianul Gianluca Rocchi, arbitrul partidei de pe „Old Trafford”, nu i-a arătat cartonaș lui Smalling, iar asistentul VAR nu a intervenit. Fundașul lui Manchester a recunoscut la final că el și coechipierii lui au evoluat cu un nivel ridicat al agresivității. „Știam că trebuie să jucăm cu o anumită intensitate, acel gen de intensitate cu care nu sunt obișnuiți la fiecare meci”.

Solskjaer rămâne optimist

Returul „sfertului” dintre Barcelona și Manchester United se va disputa săptămâna viitoare, pe „Camp Nou”. Deși echipa sa n-a șutat pe poartă, Ole Gunnar Solskjaer, antrenorul lui United, este optimist înaintea manșei secunde.

„Jucăm împotriva unei echipe mari. E dur. Dar mergem acolo cu un singur gând, să marcăm și să ne calificăm. Performanța pe care am obținut-o în optimi, cu PSG, ne dă speranțe și încrederea că putem”, a afirmat norvegianul. În „optimi”, United a trecut de PSG, după ce a pierdut pe „Old Trafford” cu 0-2 și a câștigat la Paris cu 3-1.

Pique și-a amintit de Ferguson

Gerard Pique, fundașul Barcelonei, s-a întors pe „Old Trafford”, locul de unde a plecat spre fotbalul mare. Catalanul a îmbrăcat tricoul celor de la United, în perioada 2004 - 2008, dar n-a reușit să devină un titular incontestabil. „Alex Ferguson a făcut foarte multe pentru mine. Înainte de a semna cu United, nivelul meu de engleză nu era foarte bun și a făcut tot posibilul să se facă înțeles. A fost destul de dificil , deoarece accentul lui scoțian era foarte puternic și vorbea foarte repede așa că nu înțelegeam prea multe. A decis să petreacă mai mult timp cu mine, lucru pentru care îi sunt foarte recunoscător. De asemenea, a fost foarte înțelegător când am avut oportunitatea să mă întorc la Barcelona”, a declarat Pique

