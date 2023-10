Ce meserie are, de fapt, magicianul Robert Tudor. Putea câștiga sume uriașe

Magicianul Robert Tudor are parte de admirația oamenilor pentru trucurile de magie pe care le face. Mai mult, umorul său este apreciat atât de fanii adulți cât și de cei mici. Cu toate că nu s-ar vedea făcând altceva decât magie, Robert Tudor are cu totul altă meserie. Nimeni nu și l-ar fi putut închipui însă într-o asemenea ipostază.

Robert Tudor, drumul de la agronomie la magie

Cu toate că aduce zâmbete pe fețele tuturor, magicianul Robert Tudor nu a avut o viață ușoară. Problemele s-au ținut lanț de parcursul lui, încă din copilărie. Cu toate acestea, vedeta nu s-a lăsat doborâtă de impasuri, astfel că a continuat pe drumul spre succes.

În perioada facultății a descoperit drumul spre domeniul pe care îl urmează acum. Pentru a câștiga bani în plus, pe vremea respectivă, magicianul făcea trucuri la petrecerile pentru copii. În timp acesta a realizat că ar putea face o adevărată meserie din pasiunea lui.

Astfel, decizia de a rămâne în acest sector nu a fost deloc grea. Treptat au apărut și contractele din televiziune care i-au adus notorietate, dar și bani mai mulți.

Celebrul magician nu se mai vede acum făcând altceva decât trucuri de magie. Dincolo de această pasiune, Robert Tudor își canalizează toată atenția asupra familiei. Alături de partenera lui de viață, Elena, magicianul are doi copii. Este vorba despre o fetiță în vârstă de 3 ani precum și un băiețel de 6 ani.

Trecut apăsător pentru magicianul Robert Tudor

Dacă acum se bucură de succes, copilăria i-a fost una marcată de probleme. Robert Tudor a dezvăluit că nu a fost dorit de mama lui.

„Nu m-a dorit mama…știi, d-aia am gura strâmbă așa…și bunica îmi povestea, că voia să mă dea, cică a fost o întâmplare eu că am ieșit. E ceva miracol că sunt în viață acum.A încercat prin diferite metode…bine, așa se făcea atunci și eu nu am cum s-o condamn pe mama…cică, prima dată, cu lingura, să bage lingura…ca să avorteze”, dezvăluia acesta înntr-un podcast.

După ce a trecut prin numeroase traume, celebrul magician își dorește să le ofere copiilor lui o familie unită.