Mesajul neașteptat al regelui Charles de Ziua tatălui. Fotografia alături de Harry și William i-a surprins pe toți

Mesajul vine la scurt timp după ce colaborarea lui Harry și Meghan Markle cu Spotify a fost anulată, iar un executiv din industria de streaming i-a numit „escroci nenorociți”.

Regele Charles a întins o ramură de măslin către Prințul Harry, postând o fotografie alături de ambii săi fii într-un omagiu de Ziua Tatălui.

Monarhul a distribuit o colecție de fotografii pe Twitter ieri, inclusiv una realizată pe domeniul Balmoral din Scoția în 1997, când Prințul William avea 14 ani, iar Harry 12 ani.

Richard Fitzwilliams, expert în chestiuni regale, afirmă că această fotografie are scopul de a aduce aminte de momente „amare-dulci” și reprezintă modalitatea prin care regele transmite un mesaj sensibil către fiul său cel mic.

Charles îi „reamintește” și lui William cât de „diferită” a fost odată relația dintre frați și că toți obișnuiau să împărtășească „momentelor prețioase în familie”, susțin experții.

Mesajul vine la scurt timp după confirmarea că podcastul „Archetypes” al lui Meghan Markle de pe platforma Spotify nu va avea un al doilea sezon. Compania de streaming și cuplul Sussex au emis o declarație comună în care au anunțat că au „ajuns la un acord mutual de a urma căi separate și suntem mândri de seria pe care am realizat-o împreună”.

To Dads everywhere, we wish you a very special Father’s Day today. pic.twitter.com/cphS47cHxg

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 18, 2023