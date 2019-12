Daniel Ghiță, fostul luptător SPP, critici dure la adresa românilor care au adoptat obiceiurile din Occident, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Într-o postare pe Facebook, luptătorul K1 îi dojeneste pe români că au renunțat la tradițiile strămoșești de Crăciun, cum ar fi colindatul, vizitele la țară la bunici, preferând goana după cadouri sau cântecele interpretate de Mariah Carey. El îi îndeamnă pe români să poarte ii sau îmbrăcăminte strămoșească, în locul pulloverelor cu Moș Crăciun.

„Dragilor, mă iertați că vă rog să încetați cu pozele cu crăciunițe și pulover cu Moș Crăciun! Românii au IE și straie strămoșești. De ce nu va îmbrăcați în ele ?

Toată lumea mă sună: cum? Nu ai pulover cu Moș Crăciun? Nu am! Mare Dezamgire! Cum, nu se poate, Daniel. Săracul copil nu te vede familia cu pulover roșii , cornițe de cerb la mașină?

Cum ? Nu ai fost la Târgul de Crăciun ! Nu, domnule nu am fost! Trebuia ?

Târgul asta nu este tipic românesc. Eu nu îmi aduc aminte că noi aveam așa ceva în copilărie ? Târgul de Crăciun e tipic nemțesc.

Peste tot muzică “ merry x-mas” că îți vine să vomiți. Colindă tipic românească nu mai merge în România? Fac reclamație peste tot și întreb : colindă nu aveți ? Nu avem! Nu e la modă…

Anul trecut am mers la țară. Am pus poză și un film cu o căruță. Mă sună toată lumea : cum? Nu ești în Bali? Maldive ? Hai, te invităm în Austria la Kitzbühl. Te faci de râs că postezi în căruță la țară! Toți ați crescut în Bali ? Nu este Crăciunul să mergi la țară la Bunici ? Nu, nu mai e la modă!

Refuz să fiu în pas cu moda, să am pullover cu Moș Crăciun, Târguri de Crăciun , să aud Mariah Carey peste tot și goana asta după cadouri.

Oribil, noi cu o tradiție bogată să copiem toate mizeriile!

Sper, să nu mai văd poze cu cadouri sub brad! Materialismul domină, multă ipocrizie și dăm dovadă că nu știm să ne respectăm strămoșii! Ne pierdem identitatea, pentru că am devenit turme de oi….

Sărbători Binecuvântate! O colindă, un cârnaț și mai vizitați și părinții, Bunicii la țară

, la Biserică, nu uitați credința. Mergeți doar să va rugați când vă este rău. Lăsați superficialitatea și materialismul!”, scrie Daniel Ghiță pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: