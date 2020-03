Femeia spune că în secția medicală unde este internată alături de copilul ei, toate cadrele medicale au fost infectate cu Covid19. Copilul, bolnav fiind, a fost internat alături de mama lui, la Spitalul Județean Suceava, supranumit ”Spitalul Groazei”, în data de 18 martie.

Ulterior, cei doi au fost externați, dar starea de sănătate a copilului s-a agravat brusc, fiind acum suspect de infecție cu noul coronavirus, fiind din nou internați de urgență în cursul nopții de joi spre vineri.

”Ne-au zis că medicii sunt bolnavi, că nu au timp, că n-au nimic și tot așteptăm să facă ceva. L-au testat de corona aia, încă n-a venit nimic, nu știm nimic, dacă are, dacă avem, dacă n-avem, când am fost băgată în salon aici am fost băgată în salon cu o mămică care n-avea nici un simptom. Mămica s-a speriat, a plecat. Toți fug de noi, stau și mă rog să vină medici să mi-l consulte, a venit un medic, nepediatru, el atât a zis, că el doar atâta poate: să vină să mi-l consulte și să plece. Nimic nu-i fac, decât perfuzii…scade febra 20 de minute, 10 minute și după aia apare înapoi și plânge încontinuu așa. I-au ieșit bube pe tot corpul, pastile de miercuri de la ora 3 până la amiază astăzi i-am dat eu, că n-au avut nimic în spital să-i dea de febră și i-am dat eu, într-adevăr. I-am dat Panadol, i-am mai dat niște sirop, astăzi mi-au dat paracetamol supozitoare … că nu este”, a declarat femeia din Suceava, pentru Monitorul.

Pacienta a mai spus că medicii de la Pediatrie, sunt la rândul lor internați în spital, fiind infectați cu Covid19. ”Da! Da!…aici cu mine sunt. Sunt infectați…au zis că sunt infectați toți, că nu are cine să mi-l controleze și am spus că băiatul meu moare aici pe pat! E vânăt tot”.

