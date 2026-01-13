Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români

Marțea aceasta, începând cu ora 12:00, platforma „Hai România” va găzdui o dezbatere de maximă importanță pentru viitorul sectorului agriculturii. Jurnalistul Dan Andronic îl va avea ca invitat pe fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, pentru a discuta pe larg despre implicațiile Acordului Mercosur, un subiect care a generat deja valuri de reacții în întreaga Uniune Europeană.

Într-un moment în care agricultura românească se confruntă cu provocări structurale majore, dialogul promite să aducă clarificări necesare asupra modului în care acest tratat internațional va influența viața fermierilor și buzunarele consumatorilor români. Discuția se va concentra pe miza uriașă a acestui parteneriat comercial între UE și statele din America de Sud.

Dincolo de schimbul de mărfuri, acordul vizează eficientizarea procedurilor vamale și recunoașterea reciprocă a standardelor tehnice, elemente care pot deschide noi orizonturi pentru exportatori. Perspectivele nu sunt lipsite de controverse, iar temerile producătorilor locali vor ocupa un loc central în analiza de marți. Există o îngrijorare profundă că piața românească ar putea fi inundată de produse agricole ieftine, obținute la costuri de producție mult mai mici decât cele impuse de standardele riguroase ale Uniunii Europene.

Criticii acordului susțin că această concurență neloială ar putea destabiliza producția locală, aducând la raft produse de o calitate incertă. Petre Daea, cunoscut pentru pozițiile sale ferme în favoarea protejării fermierului român, va analiza dacă aceste riscuri sunt iminente sau dacă agricultura națională are capacitatea de a rezista acestui șoc competitiv.

