Mercenarii lui Horațiu Potra, confundați cu grupul Wagner. Ce salarii au românii care luptă în Congo

A fost o săptămână dificilă pentru aproximativ 300 de mercenari români recrutați pentru a lupta alături de armata din Republica Democrată Congo, potrivit BBC. Predarea acestora, în urma unui atac al rebelilor asupra orașului Goma din estul țării, a distrus și speranțele celor care s-au înrolat pentru a obține mulți bani.

BBC a văzut contracte care indică faptul că acești soldați angajați erau plătiți cu circa 5.000 de dolari pe lună, în timp ce recruții militari obișnuiți aproximativ 100 de dolari sau, în unele cazuri, nu erau plătiți.

Mercenarii români fuseseră angajați pentru a sprijini armata în luptele împotriva rebelilor M23, susținuți de Rwanda, care declară că luptă protejarea minorității etnice Tutsi din Republica Democratică Congo.

La începutul ofensivei asupra orașului Goma, duminică seara, românii au trebuit să să se retragă într-o bază de menținere a păcii a ONU.

„Rebelii M23 au fost sprijiniți de trupe și echipamente militare de ultimă generație din Rwanda și au reușit să ajungă la pozițiile noastre din jurul orașului Goma”, a susținut în cursul zilei de luni Constantin Timofti, descris ca fiind coordonator al grupului, la postul românesc TVR.

#DRCongo 🇨🇩: a total of 288 Romanian mercenaries surrendered to #Rwanda following their crossing of the border from #Goma, which is now under #M23 control.

It is estimated that around 800 Romanians are active within the DRC, hired by the government to maintain security. pic.twitter.com/oag0ZPINca

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 29, 2025