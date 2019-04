Meningita lovește din nou România. Încă o copilă a fost doborâtă de virusul nemilos

A fost descoperit încă un caz de meningită. De această data, boala a fost depistată la o fetiță din Italia, care a venit în vizită în Botoșani.





Starea fetei este stabilă. A fost internată la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean din Botoșani. Tânăra are 16 ani și a venit în vizită din Italia. Momentan nu se poate despre un focar al acestei boli.

Săptămâna trecută, în numai câteva ore, meningita a ucis o elevă a liceului „Gheorghe Lazăr” din Capitală.

Cu toate acestea, vaccinul împotriva meningitei nu va fi introdus în schema obligatorie de vaccinare, a anunţat ministrul sănătăţii.

Vineri, cursurile de la liceu au fost suspendate și în weekend 18 elevi s-au prezentat la Institutul „Matei Balş” pentru a li se recolta probe. Luni, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat că toate probele luate de la elevi au ieșit negative.

Meningita are simptome asemănătoare pneumoniei sau amigdalitei, însă odată apărută rigiditatea coloanei cervicale, intoleranţa la lumină şi durerea în capul pieptului, pacientul nu poate să se ridice brusc sau să se aplece în faţă. Netratată, boala e fatală la copii. Descoperirea la timp a bolii este crucială şi orice întârziere poate avea repercusiuni care pot pune în pericol viaţa copilului: surditate, retardul mental şi chiar moartea.

Confundată adesea cu o răceală puternică, meningita este o afecţiune care poate genera complicaţii grave la nivelul creierului.

De fapt, meningita este o inflamatie a meningelui – cele trei membrane care iînvelesc creierul si măduva spinarii (duramater, piamater si arahnoida) – şi care e produsă fie de către un virus, caz în care se numeste meningita aseptica, fie de către o bacterie.

La bebeluşi de 2-3 luni, meningita poartă denumirea de „meningită neo natală”. La copii cu vărsta de peste un an, meningita virala are de obicei forme usoare si dispare de la sine in decurs de 10 zile.

