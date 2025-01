Sport Meme Stoica i-a luat fața lui Becali la transferuri







Gigi Becali, președintele FCSB, a transferat un fotbalist doar pentru că l-a lăudat pe Meme Stoica. Patronul FCSB nu îl mai văzuse niciodată, doar auzise de reputația lui.

Becali l-a transferat pe Cercel doar pentru că îl impresionase pe Meme Stoica

Finanțatorul nu s-a putut abține și a dezvăluit ceea ce l-a determinat să facă achiziția lui Ionuț Cercel.

De ce l-a transferat Gigi Becali pe Ionuț Cercel de la Farul Constanța: „Mi-a zis Meme că e un jucător foarte bun”

Finanțatorul FCSB i-a transferat pe Ionuț Cercel și Alexandru Stoian de la Farul Constanța. Becali a plătit un milion de euro pentru cei doi juniori.

Gigi Becali a plătit un milion de euro pe doi jucători de la Farul Constanța

Patronul FCSB a dezvăluit motivul care l-a determinat să plătească această sumă. Acesta l-a auzit pe Meme Stoica lăudându-l pe Cercel, lucru care se întâmplă foarte rar, fiind foarte exigent.

„Acum un an, eu am vorbit de Stoian și de Doicaru. Când am revenit acum, am zis să iau doi, dar îl înlocuiesc pe Doicaru cu Cercel.

Eu nu îl cunoșteam pe Cercel, dar când Meme laudă un jucător, atunci îl cumpăr. Meme nu laudă un jucător niciodată, el e foarte exigent.

Mi-a zis că e un jucător foarte bun, extraordinar de bun. Și atunci l-am cumpărat fără să îl mai văd”, a afirmat Gigi Becali la GSP.

Finanțatorul cumpără jucători talentați cu speranța de a da lovitura

Este cunoscut faptul că patronul FCSB cumpără jucători talentați în speranța că își va scoate banii în scurt timp.

„Eu am de multă vreme politica asta, orice văd că este talent cumpăr. Aștept să apară un mare talent și să iau foarte mulți bani pe el. Asta este ce am visat eu. Ați văzut că au fost Man, Florinel Coman, au mai fost jucători. Acum poate va fi Toma lovitura pe care o tot aștept de zeci de ani. Așa că eu cumpăr toți copiii ăștia”, spune Gigi Becali.

Cu se bani i-a cumpărat Becali pe cei doi jucători

Finanțatorul a explicat cu ce bani i-a transferat pe cei doi jucători de la Farul Constanța și ce așteptări are de la ei.

„Eu fac un calcul simplu: am luat aproape 1 milion de euro numai din biletele la meciul cu Manchester United. Milionul ăsta l-am dat pe doi copii. Unul dintre ei, fundașul central, deja a confirmat. Milionul este deja asigurat prin acel copil, Cercel. Iar ăsta, Stoian, este ceva interesant, un jucător interesant, care poate exploda la noi”, a mai afirmat finanțatorul FCSB.