Melania Trump a ales o rochie Dior în timp ce și-a exprimat votul, marți, împreună cu Donald Trump. Ținuta a fost aspru criticată de către Iulia Albu.

Fosta Primă Doamnă, în vârstă de 54 de ani, a sosit la Centrul de Recreere Morton din Palm Beach, Florida, purtând rochia de mătase alb-negru cu buline. Melania Trump s-a accesorizat cu ochelari de soare mari și negri cu ramă dreptunghiulară și pantofi stiletto, de asemenea, negri.

Melania a mai purtat rochia în timp ce își promova cartea de memorii, la Fox News în luna septembrie. Toată presa americană a apreciat ținuta sobră aleasă de soția lui Donald Trump. În schimb, Iulia Albu a criticat-o pe Melania, dar nu se știe din ce calitate, ținând cont de cât de prost se îmbracă „vedeta” autohtonă.

Nothing like #ElectionDay with a Fake Melania from the MAGAville pic.twitter.com/yvMWmpM5U9

— Conscientious Ice🥶 (@Batiste_Ice) November 5, 2024