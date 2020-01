Iar șocul despărțirii cuplului de membrii Palatului Buckingham continuă să fie resimțit la Londra. Cotidianul The Sun scrie, bazându-se pe afirmațiile analiștilor, că Meghan Markle nu doar „a sărit pe nava regală, ci a și capturat-o”, luând decizia de a-l îndepărta pe Harry de familia lui.

În prezent, ducele și ducesa de Sussex se află în Canada, acolo unde vor să înceapă o viață nouă, departe de tumultul Angliei și de îndatoririle pe care le presupune statutul de membri ai Casei Regale.

Jurnaliștii englezi se întreabă ce a gândit Harry când a spus că o va „sprijini pe deplin în continuare pe Majestatea Sa, Regina Elisabeta”, din moment ce a părăsit „corabia” regală în mijlocul scandalului declanșat de prințul Andrew. Fiul reginei Marii Britanii are 59 de ani și este anchetat de autoritățile americane pentru legătura sa cu Jeffrey Epstein, un miliardar pedofil mort în condiții suspecte în închisoare, în timpul anchetei federale. De altfel, FBI l-a contactat săptămâna aceasta pe prințul Andrew pentru a „coopera” în anchetă, scrie The Sun.

Richard Fitzwilliams, un binecunoscut expert regal din Londra, a declarat pentru Sun că toți membrii familiei regale ar fi trebuit să fie lângă Majestatea Sa în astfel de moment, însă Harry și Meghan au ales opusul. „Dacă vrei să sprijini o instituție și o respecți, nu fugi și nu părăsești Casa Regală când vremurile sunt dificile. Dimpotrivă, vă strângeți laolaltă toți membrii și o susțineți pe Regină! Cuplul Harry-Meghan nu a zguduit barca, a capturat-o!”.

Pe viitor, notează The Sun, Kate Middleton va lua fața în familia regală britanică, iar prințul William își va spori atribuțiile. „William știe că va avea mult mai mult de muncă în acest an, dar este fericit și pregătit să îndeplinească orice sarcini pe care regina i le va cere”, a declarat o sursă de la Buckingham pentru The Sun.

