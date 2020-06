Meghan și Prințul Harry și-au păstrat stilul de HRH -„HRH style” – de când au renunțat la funcția de regali senior – dar nu există nimic care să garanteze că nu îl vor pierde în viitor, a afirmat un expert constituțional.

„HRH for His Royal Highness or Her Royal Highness”. Alteța Regală este un stil folosit pentru a se adresa sau a se referi la unii membri ai familiilor regale, de obicei prinți sau prințese. Monarhii și consoartele lor sunt, de obicei, Maiestate. Atunci când este utilizat ca formă directă de adresare, rostită sau scrisă, aceasta are forma „Alteța Ta Regală”.

Meghan Markle , în vârstă de 38 de ani, și prințul Harry , de 35 de ani, au ales să se retragă în calitate de regali care lucrează pentru a duce o viață mai pașnică în afara Palatului Regal. Cuplul s-a stabilit în Los Angeles de la plecare, iar situația lor va fi revizuită de regina Elisabeta a II-a anul acesta.

Ca parte a acordului Megxit încheiat cu regina, s-a decis că cuplul, care a fost făcut Duce și Ducesă de Sussex în ziua nunții lor, își va păstra stilurile de HR, dar nu le va folosi mai departe. De asemenea, nu li se va permite să folosească cuvântul „regal”. Acești termeni sunt prezentați pe site-ul oficial al cuplului în secțiunea intitulată „Tranziția de primăvară 2020”.

Partea din declarația cu privire la stilurile HRH spune: „Așa cum a fost convenit și expus în ianuarie, Ducele și Ducesa de Sussex își vor păstra „HRH-ul”, rămânând astfel cunoscut sub numele de Alteța Sa Regală Ducele de Sussex și Alteța Sa Regală Ducesa de Sussex.

Dar…„Ducele și ducesa de Sussex nu vor mai folosi în mod activ titlurile lor de HR, deoarece nu mai sunt membrii ai familiei din primăvara anului 2020”

Interzicerea utilitării cuvântului regal este trecută și într-un paragraf care scrie: „Cum ducele și ducesa nu vor mai fi considerați membri cu normă întreagă ai familiei regale, s-a convenit că utilizarea cuvântului „regal” trebuie revizuit”.

În document se mai arată: „În timp ce Ducele și Ducesa sunt concentrați pe planurile de a înființa o nouă organizație non-profit, având în vedere regulile specifice guvernului britanic privind utilizarea cuvântului „Regal”, s-a convenit, prin urmare, că organizația lor non-profit va nu folosiți numele „Sussex Royal” sau orice altă iterație (repetare) a cuvântului „Royal”.

„Deși nu există nicio practică legală din partea Biroului Monarhiei sau a Cabinetului cu privire la utilizarea cuvântului „Royal” în afara regatului, Ducele și Ducesa de Sussex nu intenționează să folosească „Sussex Royal” sau vreo iterație a cuvântului„ Royal ”în niciun fel (fie în Regatul Unit, fie în altă parte)”.

Expertul constituțional Iain MacMarthanne a declarat pentru Express.co.uk: „În forma ei extremă, nimic din Constituția britanică nu-i obligă. Deci, „Mandatele regale pot fi emise în orice moment pentru a aborda orice problemă apărută sau una care necesită rectificare sau clarificare. Nimic nu este nimic bătut în cuie”.

Ca exemple de când Constituția a fost extinsă pentru a se potrivi cu diferite circumstanțe regale, MacMarthanne a menționat-o pe soția lui Edward VIII, Wallace Simpson, care nu a primit niciodată „HRH style” stilul HRH, în ciuda faptului că era căsătorit cu un prinț.