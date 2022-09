Meghan Markle susține viitorii lideri. „Acum este timpul tău”

„Este foarte frumos să mă întorc în Marea Britanie”, a spus Markle. „Și este foarte plăcut să fiu prezentă la One Young World”. Ducesa în vârstă de 41 de ani a spus că este consilier pentru acest summit încă din 2014. „Eram tânără, ambițioasă și am susținut lucrurile în care am crezut”, a adăugat ea.

Alături de viitorii lideri

Markle a continuat să vorbească despre faptul că era nesigură pe ea când s-a implicat pentru prima dată în One Young World. „ A trăit cineva acel moment în care s-a întrebat „Cum am ajuns aici?” „, a întrebat ea publicul. Ea a spus, la un moment dat, că era cunoscută drept „fata din „Suits””, în timp ce publicul râdea.

„De multe ori, vorbim cu tinerii despre ceea ce urmează să facă cu viitorul lor, cum vor trebui să se comporte pentru a ajuta generațiile care vin după aceștia și ce moștenire vor lăsa lumii”, a spus Meghan Markle. „Dar de prea multe ori neglijăm ceea ce trebuie făcut în prezent.”

Prințul Harry și Markle locuiesc într-o casă din California cu cei doi copii ai lor — Archie și Lilibet — și s-au retras din familia regală în 2020. Ultima dată când cei doi au fost în Marea Britanie a fost la Jubileul Reginei din iunie. Perechea este „încântată să viziteze mai multe organizații caritabile apropiate inimii lor la începutul lunii septembrie”, a declarat un purtător de cuvânt al cuplului, potrivit Insider.