Meghan Markle a recunoscut că a fost un incendiu la una dintre reședințele familiei. Archie se afla în locuință

#VoetsekMeghan a ajuns pe primul loc pe lista de tendințe Twitter săptămâna trecută. În același timp, publicațiile locale și-au exprimat indignarea față de afirmațiile făcute de Meghan Markle cu ocazia vizitei sale oficiale în Africa de Sud din septembrie 2019.

Potrivit rapoartelor, unii își amintesc incidentul din Cape Town, care a avut loc pe 23 septembrie. Deși, multe persoane nu-și amintesc că a fost de fapt un incendiu deoarece un radiator scotea fum. El a fost deconectat și problema s-a rezolvat la acel moment.

Ce s-a întâmplat în reședința familiei regale

Cu toate acestea, o sursă apropiată familiei a confirmat, recent, că a avut loc un incendiu la reședința oficială în care stătea familia.

„Radiatorul a ars. Casa nu a ars, camerele nu au ars. Nu am văzut focul în sine, dar am văzut radiatorul când a fost scos din cameră. Plasticul s-a topit grav.” De asemenea, acea persoană nu a putut spune dacă Archie era sau nu în pericol când a izbucnit incendiul.

„Nu sunt sigur dacă am venit din Nyanga sau Monwabisi… Am avut un eveniment. Conduceam în convoi și dintr-o dată, mașina în care era Meghan s-a desprins. Am urmat-o. Nu eram siguri ce se întâmplă.” În tot acest timp, Prințul Harry era în drum spre Kalk Bay pentru un alt eveniment. „Când am ajuns la casă, menajera m-a sunat și mi-a arătat radiatorul care era ars și mi-a spus ce s-a întâmplat și că copilul nu era în cameră în momentul în care s-a ars radiatorul”, a spus sursa.

Meghan Markle a intrat în panică. Incendiul nu a fost raportat

În acest context, ducesa de Sussex a fost speriată și a reacționat ca orice mamă dacă ar fi suspectat că fiul ei este în pericol. Astfel, Meghan nu a ieșit din mașină precum o făcea de obicei. Ea s-a îndreptat rapid către ușa casei.

Sursa a mai precizat că incendiul nu a fost raportat. De asemenea, ea a adăugat că după ce au ieșit în afara casei, au discutat ce vor face în privința incidentului. Atât membrii familiei, cât și poliția au decis că dacă evenimentul ar fi fost anunțat nu ar fi fost ceva benefic pentru familie și pentru Cape Town. Ulterior, familia regală nu a mai locuit în acea reședință.

Sursa a mai spus că a făcut parte dintr-o mică echipă care a purtat de grijă familiei. „Am decis că nu vom expune acest lucru. De aceea am tăcut atunci, pentru că știam că vom primi reacții.” Ducesa de Sussex a vorbit despre acest incident în timpul discuției cu Serena Williams de pe noul ei podcast Archetypes. Tenismena a fost primul invitat la noul podcast al lui Meghan Markle, informează Citizen.