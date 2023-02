Meghan Markle se „pregătește” pentru marea revenire. Ducesa a angajat un „guru de la Hollywood”. Ce pune la cale fosta actriță

Fanii regali speculează cu entuziasm că Meghan Markle ar putea fi pregătită să revină după apariția unor zvonuri că va lucra un „guru de la Hollywood”. Acest pas îl face după agitația cu publicitatea lui Harry pentru controversata carte cu memorii Spare, în timpul căruia Meghan, care este totdeauna aproape de el, a lipsit cu desăvârșire.

Un comentator regal susține că Ducesa de Sussex „se pregătește” pentru următoarea ei afacere după „angajarea unui guru de la Hollywood”. Mai exact, fanii regali speculează că Meghan Markle ar putea fi pregătită să revină în atenția publicului, iar surprizele nu se opresc aici.

Meghan Markle vrea să revină pe rețelele de socializare

Cuplul regal au făcut de obicei front comun în orice situație, dar de această dată Meghan Markle și-a dorit să stea departe de promovarea şi lansarea cărții Spare. Mai trebuie menționat faptul că înainte să-l cunoască pe prințul Harry, fosta actriță posta în mod regulat despre viața ei pe The Tig – fostul ei blog online.

Acum, ducele și ducesa de Sussex l-au angajat pe Adam Lilling, un om de PR faimos de la Hollywood, pe care l-au cunoscut atunci când prezentatoarea TV Ellen DeGeneres și soția Portia de Rossi și-au reînnoit jurămintele de nuntă, la Los Angeles, luna trecută.

Deși Meghan a lipsit de ani de zile de pe rețelele de socializare, se pare că aceasta pregătește marea revenire. Își dorește să aibă din nou un cont de Instagram personal. Dovada ar fi contul @Meghan care a apărut pe Instagram vara trecută, însoțit de o fotografie din copilărie nemaivăzută până acum cu ea.

Prințul Harry ar fi primit un avans de 20 de milioane de dolari pentru Spare

Dar după zero postări și doar 200 de urmăritori, revenirea ducesei pe rețelele sociale pare să se fi oprit deocamdată pe Instagram. Tom Bower, autorul cărții Revenge: Meghan, Harry and the War between Windsor, a sugerat că ducesa „se pregătește pentru ceva mare”.

În 2021, cuplul a semnat un contract de patru cărți cu editorii Penguin Random House. Prințul Harry ar fi primit un avans de 20 de milioane de dolari pentru Spare. Meghan, de asemenea, și-a lansat deja cartea pentru copii The Bench la aceeași editură și se zvonește că ducii lucrează la o carte „wellness”. În prezent se crede că a patra carte va fi autobiografia lui Meghan, relatează dailymail.co.uk.