Meghan Markle, deghizată. De cine se ascundea soția prințului Harry







Meghan Markle și-a amintit că s-a furișat la New York City în 2019, în timpul mandatului său de membru senior al familiei regale.

Markle, în vârstă de 43 de ani, a mers incognito în timp ce călătorea de la Londra la New York. Aceasta a vrut să o urmărească pe Serena Williams jucând la U.S. Open.

Markle lucra ca membru al familiei regale în 2019

Ducesa de Sussex a purtat o pălărie și a ținut capul plecat în timp ce vizita o librărie pentru a căuta „siguranța” pe care o dorea în acel moment. Markle și Prințul Harry încă lucrau ca membri seniori ai familiei regale în 2019. Mai târziu, vedeta din „Suits” avea să se plângă de scrutinul mediatic care a venit împreună cu titlul ei.

„Pentru mine, furișarea la New York acum cinci ani a fost o afacere foarte mare”, a spus Markle la deschiderea librăriei Montecito, Godmothers, per Town and Country. „Eram încă atât de inconfortabilă în lume. Siguranța de care aveam nevoie, știam că o pot găsi într-o librărie.”

Ducele și Ducesa de Sussex s-au retras din rolurile lor de membri ai familiei regale în ianuarie 2020. Cuplul, care are acum doi copii, s-a mutat în California câteva luni mai târziu și nu mai are o reședință oficială în Regatul Unit.

Noua librărie de cartier, deținută de agentul literar Jennifer Rudolph Walsh și de antreprenorul Victoria Jackson, a fost sărbătorită de o listă lungă de celebrități în weekend. Pe lângă Meghan și Harry - Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Portia de Rossi, CEO-ul Netflix Ted Sarandos, Jane Lynch și alții au participat la deschidere.

Lansarea cărții de memorii

Numele pentru noul spațiu comunitar a fost inventat de Harry la petrecerea de lansare a cărții sale de memorii, „Spare”. La acea vreme, prințul a recunoscut sprijinul pe care l-a primit de la Winfrey, Jackson și Jennifer Rudolph Walsh, numindu-le „zânele lui”.

Godmothers are un afiș „Our Local Authors”. În acesta se află memoriile lui Harry și cartea pentru copii a lui Markle, „The Bench”, alături de titluri de Rob Lowe, Cameron Diaz, Winfrey, DeGeneres și alții. Godmothers este cuibărit pe un colț de stradă în Montecito. Acolo locuiesc celebrități precum Ariana Grande, Jennifer Aniston, Adam Levine, Gwyneth Paltrow și alte vedete de primă mână.

Prințul Harry și Markle au numit cartierul Santa Barbara County acasă din 2020. Este locul în care și-au petrecut viața în afara bulei regale de lucru.

Cuplul regal a discutat cu Oprah Winfrey

Cuplul regal a stat ulterior de vorbă cu Oprah Winfrey în 2021 pentru a discuta despre motivele din spatele părăsirii rolurilor lor de membri superiori ai familiei regale. Markle a dezvăluit că a suferit de gânduri suicidare după ce s-a alăturat familiei.

„Pur și simplu nu voiam să mai fiu în viață”, i-a spus ea lui Winfrey. „Acesta a fost un gând clar și real și înfricoșător și constant”.

Prințul Harry și Markle au criticat, de asemenea, modul în care familia regală a gestionat rasismul văzut în presă cu privire la actriță. Cuplul a susținut că a cerut palatului „să oprească câinii”. De asemenea, au cerut și „să împărtășească adevărul”, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

„Modul în care am văzut-o a fost că a existat o modalitate de a face lucrurile. Pentru noi, pentru această uniune și specificul în jurul rasei ei, a existat o oportunitate. Multe oportunități, pentru familia mea de a arăta un sprijin public”, a declarat Harry la acea vreme, potrivit foxnews.