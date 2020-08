Este vorba despre Donald Trump, care le-a adresat celor doi un mesaj care dădea de înţeles că nu ar fi avut bani să-şi plătească tot ce reprezenta costuri de securitate.

În luna martie, Harry şi Meghan se mutau din Canada în SUA, iar Trump avea grijă să le transmită că autorităţile americane nu vor plăti niciun cent pentru securitatea lor.

La acea vreme, reacţia preşedintelui Trump a fost interpretată şi ca o ofensă publică adusă Ducesei şi Ducelui de Sussex.

Meghan Markle n-a uitat acea ieşire a liderului de la Casa Albă şi i-a dat acestuia o replică pe măsură la un summit online organizat de When We All Vote, organizaţie non-profit fondată de „prietena ei” Michelle Obama.

Ea a fost invitată specială la evenimentul care axat pe încurajarea femeilor să voteze, dar şi pe modul ideal în care îşi pot exercita votul.

Meghan a vorbit în direct din casa cumpărată recent în Montecito cu 14,65 milioane dolari, în care ea Harry s-au mutat recent cu Archie, fiul lor.

Deși nu a declarat pentru cine va vota, actriţa a precizat că nu este mulțumită de actuala administrație, solicitând „o schimbare”.

Meghan Markle a îndemnat femeile din SUA să participe la viitoarele alegeri prezidențiale: „Dacă nu facem parte din soluție, suntem parte a problemei.”

„Când mă gândesc la vot și de ce acest lucru este atât de important pentru noi, l-aș formula astfel.

Votăm pentru a-i onora pe cei care au venit înaintea noastră și pentru a-i proteja pe cei care vor veni după noi, pentru că despre asta este comunitatea și în mod specia despre asta sunt aceste alegeri.

Suntem la doar 75 de zile de ziua alegerilor și mai avem atât de puţin, dar totuși, trebuie să se facă multă muncă în această perioadă de timp, deoarece știm cu toții ce este în joc anul acesta.

Eu o știu şi cred că toți o știţi. Și dacă sunteți aici la acest eveniment plăcut alături de noi, atunci sunteți la fel de mobilizați și dornici pentru a vedea schimbarea de care toți avem nevoie și pe care o merităm.”

Ducesa de Sussex și-a îndreptat apoi atenția asupra celui de-al 19-lea amendament, sărbătorind a 100-a aniversare a dreptului la vot al femeilor din SUA.

De asemenea, ea a subliniat că femeile de culoare au trebuit să aștepte zeci de ani în plus pentru a obține același drept.

Amintim că fostul vicepreşedinte american, Joe Biden, este contracandidatul actualului președinte Donald Trump.

Conform ultimelor sondaje, se pare că între cei doi va fi una dintre cele mai strânse lupte din istoria alegerilor prezidenţiale din SUA.

