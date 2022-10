Meghan Markle, fata cu servieta. Ducesa de Sussex și-a dezvăluit trecutul

Meghan Markle a dezvăluit la podcast-ul ei cum a intrat în lumea televiziunii. Primul ei job a fost la o emisiune concurs care a făcut furori în lume și a fost preluată și în România. Ducesa de Sussex spune însă că a renunțat să mai apară pe sticlă, deoarece nu a vrut să fie apreciată doar pentru calitățile ei fizice.

Fata cu servieta

Meghan Markle a apărut în 2006 în emisiunea concurs „Deal or No Deal“. Formatul a fost preluat și în România sub denumirea de „Da sau nu“. Jocul era unul simplu. Mai multe fete frumoase erau așezate în platoul emisiunii lângă serviete care conțineau anumite sume de bani. Concurenții trebuiau să aleagă servieta despre care credeau că le va aduce cel mai mare câștig. Ducesa de Sussex a fost o astfel de „fată cu servietă“ în mai multe episoade ale variantei americane a concursului.

„În 2006, am apărut o scurtă perioadă în versiunea americană a emisiunii Deal or No Deal. Misiunea mea era să țin în mână o servietă. Alături de mine, pe scenă, mai erau alte 25 de femei care făceau același lucru. A fost fascinant la început și m-a ajutat să îmi plătesc facturile, dar nu eram apreciată pentru creierul meu. Am renunțat la acest rol, pentru că nu mi-a plăcut cum mă simțeam în acele momente“, a spus Meghan Markle.

A renunțat la actorie

Ducesa de Sussex a cunoscut cu adevărat succesul abia în 2011 când a fost distribuită în serialul de succes Suits (Costume), unde a interpretat rolul lui Rachel Zane. Meghan Markle a apărut în serialul american până în 2018, când a fost anunțată logodna ei cu Prințul Harry.

Meghan Markle a studiat actoria la Universitatea Northwestern. Spunea că s-a îndrăgostit de această profesie încă din copilărie, când își însoțea tatăl pe platourile de filmare de la General Hospital. A decis însă să renunțe la actorie, după logodnă. În 2017 explica de ce a luat această decizie.

„Am renunțat la actorie pentru a mă dedica complet proiectelor caritabile care sunt foarte importante pentru mine“, a spus Meghan Markle, potrivit express.co.uk.