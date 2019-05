Cum au sărbătorit Meghan şi Harry un an de la căsătorie. Video în articol

Prinţul Harry şi Meghan Markle sărbătoresc un an de la căsătoria lor, cu fotografii inedite şi un video pe care l-au publicat pe social media.





A trecut deja un an. Pe 19 mai 2018, prinţul Harry şi Meghan Markle şi-au spus ''DA'', la Windsor. Pentru a-şi sărbători ''nunta de bumbac'', adică o căsătorie deja întărită, cuplul princiar a hotărât să ne ofere fotografii inedite din Ziua cea Mare şi mai precis fotografii din culise.

Este sarcina oficială a ducelui şi ducesei de Sussex, @sussexroyal, care au postat astăzi un video conţinând clişeele în alb şi negru cu fondul sonor al piesei This Little Light of Mine, aleasă de tinerii căsătoriţi.

Se pot vedea momente intime prinse din zbor, surâsuri între cei doi îndrăgostiţi, un Harry foarte amuzant, rochia lui Meghan din toate unghiurile şi de la toate distanţele, fundalul pozelor oficiale şi, bineînţeles, ieşirea în aer liber, în faţa publicului, de data aceasta cu poze color. Harry şi Meghan, termină video-ul cu un mic mesaj: ''Vă mulţumim, penru că amintirea acestei zile este ceva special''.

