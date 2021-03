Meghan Markle scandal Fiji. Ducesa de Sussex s-ar fi „întors și șuierat disprețuitor” la un membru al personalului care o însoțea în timpul unui tur al pieței din Fiji, făcându-l pe angajat să izbucnească în „lacrimi”. Personalul de protecție Securitatea a îndepărtat-o ​​din piață pe ducesa, atunci însărcinată, după ce i-a șuierat câteva cuvinte grele unui bodyguard în timpul unei vizite în octombrie 2018. La acea vreme, motivul pentru sfârșitul brusc al plimbării sale a fost că mulțimile deveniseră prea mari pentru a putea fi controlate.

Cu toate acestea, Meghan, în vârstă de 39 de ani, se pare că era de fapt îngrijorată de prezența ONU Women, un grup care milita pentru emanciparea femeilor, a raportat The Times. Un reporter al Daily Mail care se afla în călătorie susține că au văzut-o pe Meghan „întorcându-se și șuierând la un membru din anturajul ei, clar incandescentă de furie și cerând să plece”. Același reporter a continuat: „Am văzut mai târziu același membru al personalului, de sex feminin, foarte stresat, așezat într-o mașină oficială, cu lacrimi care îi curgeau pe față. Ochii noștri s-au întâlnit și ea a coborât privirea, umilința fiind gravată pe trăsăturile ei. În acel moment, nu am putut să documentez nimic, deoarece nu am putut lega în mod concludent cele două incidente, în ciuda suspiciunilor mele. Am aflat ulterior din alte surse că instinctele mele au avut dreptate”.

Avocații ducesei de Sussex neagă

Aceste dezvăluiri vin în timp ce Meghan se confruntă cu acuzații de intimidare a personalului făcute de unul dintre cei mai apropiați consilieri ai săi în timpul petrecut la Palatul Kensington. Regina Angliei a autorizat a aseară o anchetă asupra acuzațiilor.

Potrivit unei surse, ducesa Meghan Markel a spus că va vizita piața din Fiji doar dacă nu vor exista grupuri organizate de manifestanți. Avocații Ducesei au respins afirmațiile și au declarat că s-a întâlnit mai târziu cu liderii ONU Women în timpul vizitei sale. Mai mult, Meghan Markel lucrase cu ONU Women în trecut.

Cum s-a petrecut totul?

Meghan făcea un tur al pieței Suva în timpul vizitei regale din 2018, când au intervenit bodyguarzii ei. Un spectator a spus că Meghan părea „să pară îngrijorată” înainte de a intra în piață și „părea cu adevărat dezorientată, fără stăpânirea de sine cu care eram obișnuiți”. Apoi, i-a șoptit ceva unuia dintre asistenții ei înainte de a fi îndepărtată.

Martorul a spus presei britanice: „S-a oprit să vorbească cu un vânzător de ananas pe una dintre tarabe și avea o față foarte goală și i se citea dezorientarea pe față. Vedeam o persoană care este foarte diferită de ea. Era foarte cald și umed acolo, deci poate că nu era cel mai bun mediu pentru o femeie însărcinată. După ce a vorbit timp de aproximativ un minut, s-a întrerupt și a vorbit din nou cu același asistent înainte de a fi scoasă din piață foarte curând.”

Videoclipul a arătat-o ​​condusă afară din clădire, flancată de noua ei șefă de securitate și un șef de securitate din Fijian. Ducesa ratase îndatoririle de dimineață, dar era de așteptat să întâlnească oameni la Markets for Change, un proiect al ONU pentru femei. Vizita ei a fost programată pentru 15 minute, dar a durat doar șase minute, din cauza atmosferei în fierbinte.

Ancheta – o reacție a Casei Regale. Meghan Markle scandal Fiji

Prietenii Ducelui și Ducesei de Sussex s-au pronunțat după ce Palatul Buckingham a declarat că lansează o anchetă asupra acuzațiilor de intimidare: “Presupunerea prietenilor apropiați ai lui Meghan și Harry este că Palatul a lansat această acuzație pentru a-i lovi pe Harry și Meghan pentru că au făcut interviul [cu Oprah]”, a declarat joi o sursă din anturajul celor doi. „Casa Regală știe că duminică membrii ei nu vor fi puși în cea mai bună lumină de Harry și Meghan. Nu vrea ca Harry și Meghan să devină victime”.

Times of London a lansat știreas cu acuzațiile potrivit cărora fosta actriță americană a alungat doi asistenți personali și a lăsat personalul să se simtă „umilit” în timpul perioadei sale de la Palatul Kensington. Jason Knauf, fostul secretar de comunicare al Meghan Markle, în vârstă de 39 de ani, și soțul ei, prințul Harry, au făcut o plângere oficială. Acum lucrează pentru fratele mai mare al lui Harry, prințul William.

Palatul Buckingham a declarat că este „în mod clar foarte îngrijorat” de revendicări.