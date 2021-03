O navă container vastă a fost aruncată la țărm în canalul Suez după ce i-a fost deviat cursul de o “rafală de vânt”, provocând un blocaj imens de trafic de nave la fiecare capăt al arterei comerciale internaționale vitale, relatează The Guardian.

O mega-navă a eșuat în Canalul Suez

Ever Given, cu o lungime de 400 de metri , o așa-numită “mega navă” – s-a blocat marți în apropierea capătului sudic al canalului. Mai multe încercări de a-l repune pe cursul inițial au eșuat. Primele rapoarte au speculat că nava a suferit o pierdere de energie, dar operatorul navei, Evergreen Marine Corp, a declarat pentru Agence-France Presse: “Containerul s-a prăbușit accidental după ce o presupusă rafală de vânt l-a lovit”.

“Compania a cerut armatorului să raporteze cauza incidentului și a purtat discuții cu părțile relevante, inclusiv cu autoritatea de gestionare a canalului, pentru a ajuta nava cât mai curând posibil”. Meteorologii egipteni au declarat că vânturile puternice și o furtună de nisip au afectat marți zona, cu vânturi de până la 50 km/h.

”Toți membrii echipajului sunt în siguranță”

“Toți membrii echipajului sunt în siguranță”, a declarat Bernhard Schulte Shipmanagement, care administrează Ever Given. “Nu au fost raportate victime sau poluare.” Ever Given este una dintr-o nouă categorie de nave numite nave container ultra mari (ULCS), dintre care unele au fost chiar prea mare pentru canalul Panama care leagă oceanele Atlanticului și Pacificului, potrivit unui expert comercial.

Nava, care transportă sute de containere cu destinația Rotterdam din China, este operată de compania taiwaneză de transport maritim Evergreen și este înregistrată în Panama. Imaginile luate de pe o altă navă din canal, Maersk Denver, arată Ever Given depusă la un unghi peste calea navigabilă.

Mai multe pitice remorchere au fost trimise de autoritățile egiptene pentru a încerca să-l elibereze, și, de asemenea, un excavator mecanizat care părea să încerce să sape teren pentru a elibera arcul.

“Sperăm că nu va fi prea mult timp, dar după aspectul ei, nava este super blocată”

Julianne Cona, care a postat fotografia de la Maersk pe Instagram, a privit drama desfășurându-se în timp ce nava ei aștepta la ancoră. “Sperăm că nu va fi prea mult timp, dar după aspectul ei, nava este super blocată”, a scris ea. “Ei au avut o grămadă de remorchere în încercarea de a trage și împinge-l mai devreme, dar nu s-a putut nicicum … Există un excavator mic încearcă să sape în arcul.”

Canalul Suez este una dintre cele mai importante căi navigabile din lume și leagă Marea Mediterană de Marea Roșie și de căile de transport maritim către Asia. Este de 120 mile (190km) lungime, și 79ft (24m) adâncime și 673ft (205m) lățime. Acesta a fost extins în 2015 pentru a permite navelor să tranziteze simultan în ambele direcții, dar numai într-o parte a căii navigabile.

Canalul poate gestiona zeci de nave container gigant pe zi, astfel încât orice jaf de lungă durată ar putea provoca întârzieri grave, deși experții de transport maritim se așteptau să fie eliberat rapid. Autoritățile egiptene au raportat în canalul Suez în 2019 venituri de aproape 6 miliarde de dolari și estimează pentru anul 2023 venituri de peste 13 miliarde de dolari.

Economia Uniunii Europene este afectată suplimentar de blocarea canalului Suez

Blocarea Canalului Suez este o veste foarte proastă pentru economiile țărilor Uniuniii Europene. Transportul maritim al Uniunii Europene se desfășoară într-un procent important pe această rută, iar o blocare de acest gen agravează pierderile înregistrate în actuala situație pandemică. Fiecare zi de întârziere înseamnă pierderi economice importante pentru țările din apusul, sudul și centrul Europei. Astfel economia europeană este afectată suplimentar.