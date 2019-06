Parchetul și Judecătoria Cluj dau din colț în colț în cazul medicului șef UPU condamnat ABUZIV și fără PROBE

Cu un judecător rezist, care condamnă fără probe și un procuror cu apucături staliniste, care îi reține pe martori câte 24 de ore sub acuzația de mărturie mincinoasă, medicul șef UPU SMURD Cluj, Adela Golea (foto) nu a avut nicio șansă.





După ce Evenimentul Zilei a demonstrat că medicul șef de la UPU - SMURD Cluj, Adela Golea a fost condamnată fără probe, de către Judecătoria Cluj Napoca, această instituție dar și Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca au emis comunicate de presă prin care recunosc că la dosar nu există nicio probă directă care să conducă la verdictul că medicul Adela Golea, a comis infracțiunea de abuz în serviciu.

Joia trecută, medicul șef de la UPU Cluj, Adela Golea a fost condamnată la un an și nouă luni de închisoare, de un judecător rezist, fără probe, pe motiv că ar fi împiedicat prelevarea de probe biologice de la șoferii care conduc sub influența băuturilor alcoolice. În fapt, Adela Golea a prioritizat activitatea medicilor de la UPU Cluj și a asistentelor medicale, cărora le-a pus în vedere să se ocupe mai întâi de pacienți, și mai apoi de șoferii aduși de poliție. Mai mult, niciun act normativ nu o obligă pe Adela Golea, în calitatea ei de medic șef la UPU Cluj să recolteze probe biologice de la șoferii care sunt acuzați că au condus sub influența băuturilor alcoolice.

Ce spune Judecătoria Cluj Napoca

În cele două comunicate, trase la indigou, Judecătoria și Parchetul Cluj Napoca, mai mult se scuză decât acuză.

De exemplu, Judecătoria CLuj Napoca susține că este obligatoriu să respectăm prezumția de nevinovăție a medicului șef UPU Cluj, Adela Golea, în condițiile în care tot această instituție difuzează în spațiul public date din dosarul penal.

Judecătoria Cluj Napoca, invocă faptul că medicul șef Adela Golea a ”determinat-o pe asistenta medicală B.H., ca la data de 22.10.2016, în calitate de persoană responsabilă de recoltarea probelor biologice de sânge de la șoferi la solicitarea Poliției, să refuze recoltarea de probe de la martorii C.I.D. și N.D., fapt ce a condus la imposibilitatea tragerii la răspundere penală a celor doi”.

Dar adevărul este altul și ridică câteva întrebări la care magistratul rezist, care a dispus condamnarea ilegală și abuzivă, nu răspunde. În condițiile în care niciun act normativ sau ordin de ministru nu o obliga pe Adela Golea și subordonații acesteia de la UPU Cluj, să recolteze probele biologice, de ce polițiștii nu au apelat la altă cameră de gardă, din cele șase existente în Cluj Napoca, sau la linia de gardă de la Instititul de Medicină Legală Cluj, pentru recoltarea probelor biologice de la șoferii în cauză, așa cum se arată în ordinul Ministerului Sănătății 1512/2013? În acest ordin nu se arată niciunde că medicii de la UPU trebuie să se ocupe de recoltarea probelor biologice.

Același comunicat de la Judecătoria Cluj Napoca se referă la articolul 190 din Codul de Procedură Penală și la articolul 88 din Ordonanța privind Circulația pe Drumurile Publice.

Primul articol arată că: ”În cazul conducerii unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, prelevarea de mostre biologice se efectuează din dispoziția organelor de constatare și cu consimțământul celui supus examinării, de către un medic, asistent medical sau de o persoană cu pregătire medicală de specialitate, în cel mai scurt timp, într-o instituție medicală, în condițiile stabilite de legile speciale”. Din nou nicio obligativitate din partea UPU Cluj să procedeze la recoltarea probelor biologice.

Veste URIASA pentru Ianis Hagi si Florinel Coman inainte de meciul cu Franta! Internationalii U21 au dat LOVITURA carierei!

Pagina 1 din 2 12