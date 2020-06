Recent, Adina Alberts a scris pe Facebook că se simte „atacată“ de mass-media, după declaraţiile controversate pe care le-a făcut în ultima perioadă cu privire la pandemie

Nu s-a lăsat și a considerat că ar fi cazul să urmeze cursuri care să o propulseze mai sus în carieră.

Marți, medicul Adina Alberts a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în caqre spune că s-a înscris la Cursul de „Management Spitalicesc” din cadrul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București. Și asta pentru că vrea să devină manager de spital.

„2020, cu pandemia lui cu tot, nu m-a ținut departe de studiu!

Pentru că „normalul” de predare și examinare pe care îl cunoșteam până acum, brusc, a dispărut, iar emoțiile unei experiențe nemaiîntâlnite nu au cum să nu existe, am decis totuși să nu mă las „închisă” într-o lume anostă și am continuat ceea ce făceam și până la starea de urgență: m-am perfecționat.

Din ianuarie am început să studiez „Economics for Managers”, din cadrul Școlii de Business a Universității Harvard, SUA. Am promovat examenul de final cu brio, pentru că mi-a făcut o reală plăcere să parcurg fiecare temă. Totodată, am învățat că școala online e ceva 100% realizabil și util dacă este prezentată și susținută „cu cap”!

În ianuarie m-am înscris și la Cursul de “Management Spitalicesc” din cadrul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București. Cursurile au fost sistate la venirea pandemiei, și totul a trecut online. Inclusiv examenul final. L-am absolvit și pe acesta, cu emoțiile inerente oricărui examen. Acest lucru îmi permite acum să devin manager de spital. Dar nu aceasta a fost motivația mea primordială pentru cele două cursuri menționate mai sus.

Ci dorința permanentă de cunoaștere, care este una autentică!

Le doresc celor care vor susține în acest an examene, multă BAFTĂ! Știu că a fost un an atipic, mai greu, mai ciudat, dar prin perseverență și ambiție totul este posibil!”, a scris Adina Alberts pe Facebook.