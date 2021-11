Medicii de la Spitalul Ploiești sunt în stare de șoc! „Nu cred că trebuie să fim puși la zid, ne dăm toată silința”

Incendiul de la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Ploiești a izbucnit joi dimineața, în jurul orei 4. Medicul Lucia Ramona Vasile, șefa Secției de Boli Infecțioase Copii, a oferit un interviu cu privire la ceea ce s-a petrecut de la primele ore ale dimineții în salonul cu pacienți COVID-19. La declarația de presă, alături de medic a fost prezent și managerul spitalului, Bogdan Nica.

Șefa Secției de Boli Infecțioase susține că toate cadrele medicale sunt în stare de șoc și le este extrem de greu să înțeleagă cum s-a produc incidentul. Conform acesteia, personalul Spitalului Ploiești este extrem de bine instruit, iar dovadă este modul în care au acționat. Nu știe cu exactitate cauza izbucnirii flamei, însă toate detaliile se vor afla de la infirmiera a cărei combinezon a luat foc. Medicul a povestit cum au decurs evenimentele joi dimineața în salonul respectiv.

„Noi, cadrele medicale de acolo din locaţie, suntem în stare de şoc că s-a putut întâmpla la noi aşa ceva, pentru că avem un personal extrem de instruit, dovadă şi modul în care s-a acţionat. Deşi era ora aceea, la ora 4 şi ceva, din spusele colegelor mele care au fost înăuntru, infirmiera şi asistenta au intrat la bolnavul respectiv pentru a încercat repoziţionarea măştii de CPAP. Asistenta a făcut manevrele necesare, după care a plecat să ia un pulsoximetru în ideea să fie monitorizată saturaţia în permanenţă. A rămas lângă pat infirmiera. Nu ştiu prin ce manevră, asta ne-o va spune ea, a izbucnit acea flamă care pe ea a luat-o de la picioare şi imediat s-a aprins combinezonul. Iar când a ieşit, pentru că era aproape de uşă, a ieşit afară şi a strigat foc, infirmiera, cea de-a doua, a venit direct cu extinctorul şi a reuşit să minimalizeze cât se poate”, a declarat Ramona Lucia Vasile.

Doi pacienți au decedat în urma izbucnirii incendiului

Conform declarațiilor făcute de șefa Secției de Boli Infecțioase, faptul că incendiu nu s-a extins și la celelalte saloane arată cât de bine sunt pregătite cadrele medicale. Medicul susține că mereu și-au dat silința ca pacienții să fie bine îngrijiți și au încercat menținerea unei legături cu apropiații bolnavilor. Din păcate, astfel de incidente se pot întâmpla, așa că ea roagă să nu fie puse la zid cadrele medicale din spital. Din păcate, în urma incendiului, cei doi pacienți infectați cu COVID-19 din salonul cu pricina s-au stins din viață.

„Noi suntem stupefiaţi că s-a putut întâmpla aşa ceva. (…) Suntem după luni de zile de funcţionare la capacitate maximă. Întotdeauna bolnavii au fost îngrijiţi şi oricare dintre dumneavoastră, dacă îmi permiteţi s-o spun, dacă aţi avea pe cineva din familie, cred că prima dată aţi solicita să fie internat la Infecţioase. Ne-am dat silinţa şi totdeauna am răspuns la telefoane, am dat relaţii la aparţinători. (…) Nu cred că trebuie să fim puşi la zid, ne dăm toată silinţa şi am făcut toate eforturile. Managerul ne-a fost întotdeauna aproape. Am făcut acolo un nucleu de oameni şi cred că ar trebui să continue echipa aceea până vom scăpa măcar de acest val şi dacă va mai veni altul”, a spus şefa Secţiei de Boli Infecţioase Copii.

În cadrul declarațiilor de presă, managerul Spitalului Ploiești a vorbit despre starea de sănătate a infirmierei a cărei combinezon a luat foc. Conform primelor informații, corpul acesteia ar fi fost afectat în proporție de 40%. Medicii plasticieni au consultat femeia și au declarat să este vorba despre o suprafață de 10-15% din corp, iar rănile nu sunt profunde.