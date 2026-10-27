Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea ca medicii care părăsesc spitalul public în timpul programului pentru a merge la propriile cabinete private să poată fi concediați după trei abateri. Ministrul a declarat că managerii unităților sanitare ar trebui să aibă posibilitatea de a desface contractele de muncă ale celor care nu respectă programul de lucru.

„Îmi doresc ca la trei abateri de acest gen managerul să poată desface contractul de muncă al celui care nu înțelege, după atât de mult timp, că programul de lucru la public trebuie respectat”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că medicii pot desfășura activitate în sistemul privat după încheierea programului de la spitalul public, însă nu în orele în care trebuie să lucreze în unitatea de stat.

Alexandru Rogobete a afirmat că intenționează să folosească inclusiv presiunea publică pentru a descuraja acest comportament. El a precizat însă că fenomenul trebuie reglementat, astfel încât abaterile să poată fi sancționate.

„Sigur că presiunea publică descurajează fenomenul și voi profita de această posibilitate de a face presiune publică pentru a descuraja fenomenul, dar el trebuie totuși reglementat și sancționat”, a spus ministrul.

Rogobete a declarat că urmărește în continuare situațiile în care medicii pleacă de la spitalul public înainte de încheierea programului pentru a merge la propriile cabinete: „Sunt în continuare cu ochii pe cei care pleacă la ora 10 din sistemul public în cabinetul propriu privat”.

Ministrul Sănătății a fost întrebat și cine controlează Guvernul, premierul Luca Niculescu sau liderul PSD, Sorin Grindeanu. Rogobete a respins ideea că Executivul ar fi controlat de o singură persoană și a vorbit despre colaborarea dintre miniștrii social-democrați și cei independenți: „Eu cred că nu e vorba de un control. Eu cred că e vorba de o echipă care are, sigur, majoritari miniștri din partea Partidului Social Democrat, din care fac și eu parte, și miniștri independenți, dar oameni care știu ce au de făcut și de o parte, și de cealaltă”.

Rogobete a spus că îl cunoaște de mult timp pe Luca Niculescu și că au colaborat anterior în cadrul unor proiecte internaționale, inclusiv în domeniul sănătății și în cele legate de OCDE.

În schimb, despre relația cu fostul premier Ilie Bolojan, ministrul a afirmat că dialogul a devenit treptat tot mai dificil, deși la început colaborarea fusese bună: „Eu am colaborat și cu fostul premier, în prima parte, am avut un dialog sau o relație, dacă doriți, bună, după care lucrurile, încet-încet, au devenit tot mai greu de dus și tot mai greu de acceptat”.

El a pus deteriorarea relației pe seama lipsei unui dialog constructiv și a criticat abordarea pe care i-o atribuie fostului premier.

„Pentru că atunci când nu există un dialog constructiv în aceste funcții, dialogul trebuie să fie unul constructiv, nu unul bazat pe părerea unuia sau, mă rog, cum credea domnul Bolojan, că doar el are dreptate”, a declarat ministrul.