Medicamentele de răceală te pot ucide! Substanțele cu risc de AVC

Anumite medicamente pentru răceală conțin o substanță periculoasă. Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a anunțat că este vorba despre pseudoefedrină și a confirmat legătura dintre această substanță decongestionantă și afecţiuni ale vaselor de sânge din creier, care pot pune viața în pericol.

Revizuirea și măsurile luate pentru scăderea riscului de reacții adverse grave au fost transmise Comisiei Europene, care va emite în curând o decizie finală obligatorie pentru toate statele membre ale UE. În România sunt peste 50 de tipuri de produse farmaceutice care au în compoziție pseudoefedrină și care se vând fără rețetă.

Ce este pseudoefedrina

Pseudoefedrina (un derivat al efedrinei) se administrează pe cale orală și este utilizată singură sau în combinație cu alte medicamente pentru a trata congestia nazală (nas înfundat), care este un simptom comun în mai multe viroze și infecții respiratorii sau alergii.

La solicitarea agenției de reglementare în domeniul medicamentelor din Franța, Comitetul de siguranță al EMA (PRAC) a început, în februarie 2023, o reevaluare a medicamentelor care conțin pseudoefedrină din cauza temerilor privind riscul de apariție a unor afecțiuni ale vaselor de sânge din creier.

Care sunt riscurile

EMA a anunțat că a aprobat măsurile propuse de experții în farmacovigilență pentru a reduce riscurile asociate administrării acestor medicamente: sindrom de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES) și sindrom de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS).

„PRES și RCVS sunt afecțiuni rare care pot implica scăderea aportului de sânge la nivelul creierului, care pot cauza complicații grave, ce pun viața în pericol. Cu diagnostic și tratament prompt, simptomele PRES și RCVS se rezolvă, de obicei.

CHMP (comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman – n.r.) a confirmat că medicamentele care conțin pseudoefedrină nu trebuie utilizate la pacienții cu hipertensiune arterială severă sau necontrolată (care nu sunt tratate sau rezistente la tratament) sau la pacienții cu boală renală acută (brută) sau cronică (pe termen lung) severă sau eșec”, a transmis EMA. „Riscurile PRES și RCVS trebuie luate în considerare alături de alte riscuri asociate cu medicamentele care conțin pseudoefedrină, inclusiv evenimente cardiovasculare sau ischemice”, le recomandă agenția europeană profesioniștilor din Sănătate.

Zeci de medicamente cu pseudoefedrină în România

În UE, medicamentele care conțin pseudoefedrină sunt disponibile sub diferite denumiri comerciale, inclusiv Actifed, Aerinaze, Aspirin Complex, Clarinase, Humex rhume și Nurofen Cold and Flu. Cele mai multe produse conțin 30 mg de pseudoefedrină, însă există și medicamente – cum este Clarinase – care are o doză de patru ori mai mare într-o singură pastilă (120 mg).

Pseudoefedrina din pastilele pentru răceală determină vasoconstricția (îngustarea) vaselor de sânge din nas, dar poate îngusta și vasele de sânge din alte părți ale corpului, ceea ce duce la creșterea tensiunii arteriale și a ritmul cardiac, potrivit Jurnalul.