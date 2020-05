Săptămâna trecută s-a petrecut execuția publică. Un alt medic, coleg de spital, a ieșit primul și a transmis românilor că e o aiureală povestea scrisă de profesorul Păunescu pe Facebook, că nu a descoperit niciun vaccin și că acesta ”și-a administrat un produs compus din proteine sintetizate după codul genetic al virusului, sintetizate în Germania, deci nu este vorba de un vaccin, ci de un produs experimental și nu există nici o dovadă că acesta furnizează o imunitate.”

Vigilentul manager ne-a spus și că a declanșat o anchetă, fapt ce i l-a adus la cunoștință și ministrului Sănătății. Adică, pâra la comenduire i s-a părut mult mai normală decât a încerca să înțeleagă ce a făcut profesorul dr. Virgil Păunescu și cercetătorii săi în laborator și a-i sprijini. Sau, dacă ajungea la competenta concluzie că specialiștii aceștia vântură apă de ploaie în eprubete, să facă demersurile necesare pentru stoparea unei activități inutile. Pe bază de argumente și probe solide, orice e permis.

Iată, însă, că omul care a declanșat ancheta nu a apărut nici până azi să ne spună că profesorul imunolog Virgil Păunescu a mințit atunci când a scris că, la momentul izbucnirii epidemiei în China, el și colectivul de 60 de cercetători de la centrul OncoGen din Timișoara (n.r.institut de stat, construit cu fonduri europene) lucrau de circa 4 ani ”la un tratament avansat în imunoterapia în cancer (un tratament extrem de avansat și recent dezvoltat în SUA), mai exact la vaccinurile personalizate în cancer”. Cu această experiență în spate, cercetătorii timișoreni au reușit să producă o formulă de vaccin împotriva Covid-19 și, după cum spune profesorul, au anunțat pe toate căile realizarea lor.

”Și, având în vedere miza și potențialul extraordinar pentru populația din România și din Europa, a tehnologiei publicate de noi, mă așteptam ca dialogul cu autoritățile române să decurgă bine. NU am fost contactați nici până în ziua de astăzi de autoritățile competente ale statului român. Asta în condițiile în care Uniunea Europeană a alocat României circa 1,5 miliarde de Euro pentru combaterea epidemiei din țara noastră. Din acești bani, 0 (zero) au fost alocați cercetării românești, și desigur, 0 (zero) pentru dezvoltarea vaccinului de la OncoGen, deși este singurul centru din țară care are în testare un vaccin-lucru confirmat și de prezența noastră pe lista Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)”, a scris imunologul, accentuând că ”autoritățile române, nu au doar capacitatea, au și obligația de a susține cercetătorii acestei țări, așa cum, de altfel, fiecare țară din vest își susține proprii cercetători”.

Asta să-i fi deranjat pe managerul-anchetator și pe mai marii din Sănătate? Hai, veniți odată cu rezultatele anchetei, arătați-ne ce crimă, șarlatanie sau lăudăroșenie a făcut profesorul Păunescu!