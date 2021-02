Un medic de familie a făcut declarații șocante în fața elevilor despre noul coronavirus.

Virusul SARS-CoV-2 este „o armă biologică”. Afirmația îi aparține unui medic de familie din Câmpina și a fost făcută în fața unor elevi.

Dan Gavrilescu, medic de familie din Câmpina a vorbit despre noul coronavirus în cadrul programului „Școala altfel”. El a vorbit în fața unor adolescenți din clasa a XII-a, fiind invitat să țină un curs special.

„Nenorocirea care este? El a fost folosit într-un război complicat, economic. Este o mare afacere în spatele acestei pandemii. Un război economic care să lovească în economiile puternice. Anul trecut toți au dat înapoi în afară de China, care s-a redresat repede și acum este cea mai mare putere economică. O afacere mare cu vaccinurile, în care s-a investit foarte mult și banii trebuie recuperați. Deci practic trăim într-o minciună indusă prin televizor”, a afirmat medicul în fața elevilor.

Medicul a susținut că virusul SARS-CoV-2 este fabricat de mâna criminală a omului și este folosit ca armă biologică. Dan Gavrilescu nu și-a susținut opiniile și cu argumente științifice.

Medic de familie, noi declarații șocante

Ulterior, într-o intervenție la Digi24, medicul Dan Gavrilescu și-a susținut punctul de vedere. El a declarat că nu s-a vaccinat împotriva COVID-19 și că nici nu intenționează să o facă. Pe de altă parte, medicul a spus că are o atitudine neutră față de pacienții care îl întreabă dacă să se vaccineze sau nu.

„În primul rând nu mă vaccinez pentru că am trecut prin boală și mă simt protejat. În al doilea rând, nu am suficiente informații despre acest vaccine. Atunci când vine un pacient la mine și mă întreabă ce să facă, îi spun «faci ce vrei». Eu nu am documentațiile necesare din care să rezulte dacă acest vaccin este eficient”, a declarat medicul Dan Gavrilescu.

El a precizat, totuși, că și-a înscris câțiva pacienți, care i-au cerut, pe platforma de programare pentru vaccinare, înainte ca aceasta să fie suspendată.

De asemenea, medicul susține că nu este un adept al măștii de protecție sanitară și că o poartă doar atunci când este nevoit. Dan Gavrilescu a precizat că, pe stradă, apelează la tot felul de subterfugii pentru a evita purtatea măștii.