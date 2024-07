Monden Meciurile Naționalei la Euro 2024, sub lupa lui Codin Maticiuc: Sunt un prost







Codin Maticiuc se alătură milioanelor de români recunoscători pentru performanța tricolorilor. Cu toate că a fost impresionat de fiecare duel purtat de naționala României, acesta are și câteva regrete.

Codin Maticiuc regretă că nu a mers în Germania

Tricolorii au fost eliminați în optimi și s-au întors deja în România. De la startul competiției europene până la revenirea în țară, aceștia au avut parte de numeroase încurajări din partea fanilor. De altfel, primirea lor în România a fost una spectaculoasă. Cu toate că s-au oprit în faza optimilor, jucătorii lui Edi Iordănescu au reușit să îi unească pe români și să stârnească admirația străinilor.

Codin Maticiuc se declară un fan înrăit al echipei naționale. Acesta a recunoscut că merge des pe stadion și nu ezită să își exprime admirația pentru jucătorii români. Impresionat de rezultatele de la Euro 2024, acesta regretă că nu a mers la niciun meci jucat de tricolori în Germania.

Unde a văzut meciurile

Cu toate că se afla cu barca pe mare, Codin Maticiuc nu a pierdut vreun meci al naționalei. Pentru a se bucura alături de milioanele de fani, acesta a coborât pe insulele grecești și a urmărit meciul la terasă.

„Recunoscător Naționalei. Da. Chiar sunt. Și mă declar și de la primele rânduri cu mustrări de conștiință că n-am crezut nici că ne calificăm la europene, darămite să mai trecem și de grupe.

Sunt un fan destul de înfocat al echipei noastre. Merg la toate meciurile la care am ocazia să merg, la majoritatea merg în tricou de joc, cumpăr și bilete și merch, am văzut documentarul pe Voyo, ce să mai... fan disciplinat.

Și pentru că sunt la ceasul confesiunii recunosc și că am fost la amicalurile cu Bulgaria și Liechtenstein și am fost tare trist apoi. Probabil că și ăsta e motivul pentru care nu m-am dus la niciun meci în Germania. Am avut bilete la primul, eu cu un tovarăș. Și nu ne-am dus. Niște proști. Doamne, ce meci, ce atmosferă. Am fost cu băiatul ăsta, alți câțiva amici și tata la o terasă. Am crezut ca mi se face rău la propriu de tot sângele care-mi venea-n cap”, a mărturisit acesta.

Fan înfocat al naționalei

Codin Maticiuc a povestit că l-a avut alături pe tatăl lui la fiecare partidă a naționalei. Cu toate că nu a fost prezent în Germania, acesta a purtat tricoul naționalei și a trăit la intensitate fiecare moment al duelului.

„Mai liniștit am fost la al doilea, cu Belgia. Dar atmosfera superbă, am postat pe instagram și s-au strâns undeva la 150-200 de oameni în parc la terenurile de la Padel Mania pe lângă 2-3 ai mei și tata. Aplauze la fiecare fază, Niță era on fire, ce să mai...

Calificarea din poziția de lider am văzut-o tot cu tata, cu nepotul lui Ion Țiriac Sr, băiatul prietenului meu și cu câțiva prieteni producători de film și muzică. Super atmosferă. Sunt un prost că nu m-am dus în Germania.

Nici la meciul din optimi n-am ajuns. Sunt și acum cu tot familionul pe o barcă închiriată cu care ne plimbăm printre insule grecești. De la barca noastră am luat o barcă mai mică să mergem la mal. Eu cu tata, socrul, soția și băiatul. Să ne fi văzut pe mine și pe tata în bărcuța aceea, fremătând în tricourile naționalei dar din ani diferiți. O dată ajunși la țărm, am urcat un deal până la porțile orașului Limasol, apoi printre străduțe până am găsit o terasă la care am văzut meciul”, a descris el.

Codin Maticiuc, impresionat de tricolori

În descrierea sa, Codin Maticiuc are doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor români. De asemenea, acesta s-a arătat impresionat și de rezultatele obținute de Edi Iordănescu.

„România mea a fost extraordinară de la calificări până la ultimul meci. Ce a făcut Edy Iordănescu este exact ce voiam noi mereu. Să luptăm. Să arătăm că vrem. Chiar să avem și de ce să sperăm în fața unor echipe mai bune, de la prima la ultima. Am regretat doar că nu m-am dus la campionat și am fost doar la meciurile de calificări de acasă. Apoi am realizat că am văzut toate meciurile României la terase diferite, cu oameni diferiți dar cu tata mereu alături. Și tata sigur n-ar fi venit în Germania așa că prefer amintirea să-mi rămână așa. Iartă-mă, Doamne, că nu mi-am dat seama din prima”, a completat acesta.

Tricolorii au reușit să impresioneze și peste hotare. În presa internațională, echipa națională a României a fost lăudată pentru determinare și realizări. Înainte de a pleca din Germania, jucătorii lui Edi Iordănescu au lăsat vestiarul impecabil și au avut grijă să scrie un mesaj emoționant legat de această experiență. Cei de la UEFA au fotografiat vestiarul și mesajul tricolorilor, iar imaginile au ajuns pe internet.