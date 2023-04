Meci important pentru Farul Constanța. Echipa se poate detașa în clasament de CFR Cluj și FCSB

Prezent la o conferință de presă înaintea meciului pe care Farul Constanța îl va juca împotriva Universității Craiova, Gică Hagi a declarat că este de datoria jucătorilor să se ”dăruiască și să câștige campionatul”.

Gică Hagi a mai declarat și-a îndeplinit toate obligațiile care au depins de el, fie că vorbim de plata salarilor sau de asigurarea unor condiții de antrenament foarte bune.

Farul Constanța va întâlni Universitatea Craiova și se poate detașa în clasamentul național, dacă CFR Cluj nu va reuși să învingă FCSB-ul lui Gigi Becali.

„E un meci acasă, în care singurul nostru obiectiv este acela de a câştiga. Trebuie să luăm cele trei puncte, dar cred că şi adversarul se gândeşte la asta, pentru că are nevoie de victorie pentru a intra în luptă. Cred că trebuie să facem un meci foarte bun, ambele faze să le facem la nivelul cel mai înalt, aşa cum am făcut-o la ultimul meci acasă în care am câştigat. Când eşti mai jos, e clar că trebuie să faci socoteli şi să te uiţi în sus, dar când eşti pe primul loc, singura socoteală pe care o poţi face este aceea de a câştiga meciul. Depindem doar de noi dacă vom fi la sfârşitul campionatului pe primul loc”, a declarat Hagi.

Un meci cu ruperi de ritm

Hagi le-a mai spus jucătorilor să se pregătească de un meci greu, împotriva celor de la Universitatea Craiova, care va fi presărat cu ruperi de ritm și contraatacuri care pot aduce goluri în poarta constanțenilor.

”Suntem conştienţi că suntem în play-off, că jucăm meciuri foarte grele, unde tot timpul trebuie să fii la înălţime, să te autodepăşeşti, să dăm tot ce avem mai bun. Jucătorii sunt bine, cei care au fost la lot au intrat un angrenajul echipei şi sperăm să vină victoria, pentru că ar fi foarte bună. Sunt două echipe foarte bune în tranziţie, contează foarte mult cât de repede treci de la o fază defensivă la acea ofensivă. Acest lucru trebuie să-l facem foarte bine şi să fim mai iuţi ca ei. Eu cred că va fi un meci cu ritm şi intensitate”, a adăugat Hagi.

Meciul dintre Farul Constanţa și Universitatea Craiova se va juca, sâmbătă seara, de la ora 20:30, pe stadionul din Ovidiu, potrivi Ziare.com.