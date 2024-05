Meci oficial de fotbal cu 43 de goluri, în Ungaria

Meci de fotbal, oficial, cu 43 de goluri în ultima etapă din campionatul de tineret U14 al Ungariei. Rezultatul a stârnit un adevărat scandal, dat fiind proporțiile scorului.

Înainte de ultima etapă a campionatului U14, echipa Kerekegyhaz avea nevoie de o victorie la o diferență de 41 de goluri. Doar cu un astfel de rezultat, aproape imposibil de realizat într-un meci, ar fi putut deveni campioană.

Înainte de ultima etapă a campionatului maghiar U14 în fruntea clasamentului se aflau două echipe, cu un număr egal de puncte. GYFE Miklos și Kerekegyhaz aveau fiecare câte 40 de puncte, fiind despărțite doar de golaveraj. Înainte de ultimul meci de fotbal, din campionat, Kerekegyhaz avea nevoie de o victorie la 41 de goluri diferență. O misiune imposibilă pentru a deveni campioană.

Pentru Mikos lucrurile păreau tranșate după ce au obținut victoria, în ultima etapă, cu 1-0. Jucătorii se pregăteau să sărbăorească titlul de campioni, când a picat „bomba”. Rivalii de la Kerekegyhaz au realizat imposibilul.

Formația maghiară Kerekegyhaz a câștigat ultimul meci de fotbal, cu 43-1, în fața Palmonostora și le-a suflat titlul celor de la GYFE Miklos.

Rezultatul înregistrat în acest meci de fotbal a stârnit un adevărat scandal. Federația din Ungaria s-a sesizat și a deschis o anchetă, potrivit sursei citate.

Balint Erdos, președintele clubului GYFE Miklos, a declarat pentru sportal.hu că a trăit un adevărat șoc în momentul în care a văzut rezultatul adversarei.

„Meciul nostru s-a încheiat, am câștigat și știind că am avut o diferență de goluri de plus 41, am fost încântați. Apoi am aflat de la arbitru că în cealaltă întâlnire a fost stabilit un record de goluri și am terminat pe locul doi. Toată lumea a răsfoit baza de date a Football Association, iar timp de patruzeci și cinci de minute rezultatul nu a fost disponibil, ceea ce se întâmplă de obicei”, a declarat oficialul.