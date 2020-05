Ian Coates, un mecanic din Yorkshire (cel mai mare comitat din Anglia și din Marea Britanie), este și el o adevărată sursă de inspirație pentru motocicliștii care îmbrățișează categoria Adventure. În 1999, Ian a încălecat pe faimoasa motocicletă Honda Africa Twin (modelul din 1991) și a călătorit aproape neîncetat vreme de 14 ani în lume, fără sistem GPS, fără vreun plan stabilit, fără griji. În total, englezul a parcurs 400.000 de kilometri.

„Când am plecat de acasă, aveam 55 de ani. Asta s-a întâmplat în 1999. I-am spus soției mele, Judith, că plec pentru patru luni, pentru a vizita Africa de Sud, dar m-am întors în 2013. Nu s-a supărat pe mine, am ținut mereu legătura cu ea și ne-am și întâlnit prin lume. Mai veneam și pe acasă, dar rar”, mărturisea călătorul. Acesta a trecut și prin România, de fapt, țările pe care le-a parcurs sunt cu duiumul, peste 70, dar să ne rezumăm la continentele pe care le-a străbătut: Eurasia, America de Sud, America de Nord, Australia, Africa. Practic, în 1999, Ian a început călătoria sa din Africa de Sud. Acolo se afla de ceva timp pentru a repara un Land Rover și care trebuia readus în Albion. „În această deplasare au fost și alte două persoane, proprietarul mașinii și prietenul său, dar au plecat după trei săptămâni. Așa că am rămas singur cu Land Rover, care avea și o remorcă. Era un model vechi care aparținea armatei. Când am ajuns în Kenya, nu mi s-au acordat vize de intrare pentru Etiopia și Sudan, deoarece aceste țări erau în război, așa că a trebuit să mă întorc la Johannesburg”, povestea Coates.

Rătăcit în sălbăticie și pus la grea încercare de natură

Într-o zi, mecanicul și-a sunat soția și i-a spus să-i trimită motocicleta de acasă. Traseul său a arătat astfel: Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Bolivia, Peru, Ecuador, Trinidad și Tobago, Fiji, înpoi în Noua Zeelandă, apoi America Centrală, SUA, Canada, Alaska, Rusia, Europa și acasă, în Anglia.

„Am sunat-o pe soția mea și i-am spus să-mi trimită motocicleta, pe care o cumpărasem în 1993, din Johannesburg. Odată ajunsă motocicleta, am decis să mă îndrept spre casă. Țările pe care le-am vizitat într-un an au fost: Africa de Sud, Swaziland, Mozambic, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Tanzania, Zanzibar, Kenya, Udanda, Etiopia, Sudan, Egipt, Cipru, Grecia, Italia, Franța și înapoi acasă.

Apoi mi-am trimis motocicleta în Melbourne (Australia), am vizitat țara și am plecat în Tasmania. Din Australia am trimis motocicleta în Noua Zeelandă, iar după ce am vizitat cele două insule am expediat-o în Argentina.

Următoarea rută a fost: Argentina, Chile, Uruguay, Brazilia, Paraguay, Bolivia, Peru, Ecuador, Columbia, Venezuela, Trinidad și Tobago.

În Trinidad și Tobago am ajuns cu un vas, dar care nu avea mecanic. M-am oferit să fiu eu mecanicul vasului, dar cu condiția de a mă duce în Panama. Apoi, am poposit din nou în Noua Zeelandă, de unde am vizitat următoarele insule: Antilele Olandeze, Galapagos, Tahiti, Bora Bora, Hiva Hoa, Tonga, Polinezia Franceză și Fiji.

Am pus din nou motocicleta pe vas și am ajus în Panama. De acolo am vizitat următoarele țări: Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, Mexic, SUA, Canada, Alaska, Rusia, Ucraina, Moldova, România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Albania, Muntenegru, Macedonia, Kosovo , Serbia, Bosnia și Herțegovina, Croația, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Republica Cehă, Austria, Italia, Spania și Portugalia”, a mărturisit Ian.

Pe alocuri, englezul s-a și rătăcit în sălbăticie, dar a învățat să supraviețuiscă. A înfruntat furtuni de nisip, temperaturi extreme, atât ridicate, cât și scăzute. „Am un jurnal cu o hartă a lumii în el și este tot ce îmi trebuie. Și cortul meu cu găuri. Călătoresc foarte practic”, spunea Ian Coates, un călător care a inspirat și va inspira mulți motocicliști dornici de aventură, și nu numai. (FOTO: motociclismo.es)