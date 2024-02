Mbappe a luat decizia. Francezul pleacă de la PSG

Mbappe a pus capăt tuturor speculațiilor legate de acest subiect. Francezul a decis, într-un final să părăsească PSG. Cunoscut jucător ar urma să plece de la club în această vară.

Mbappe pleacă de la PSG

Atacantul celor de la PSG i-ar di informat pe conducătorii clubului parizian că va pleca în vară. Informația este susținută atât de jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Acesta susține că Kylian Mbappé a discutat cu președintele echipei, Nasser Al Khelaifi, legat de această decizie. Francezul și-a înștiințat superiorii că va părăsi clubul în calitate de jucător liber. De altfel, contractul acestuia cu parisienii urma să expire în luna iunie.

Contractul expiră în iunie

„Kylian Mbappé a informat-o acum pe PSG că va pleca în iulie! Toți termenii plecării nu au fost încă agreați pe deplin, dar va părăsi Parisul în vară — Kylian încă nu și-a îndeplinit angajamentele față de club, dar va pleca. S-a terminat între Paris Saint-Germain și Mbappé!”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele de socializare.

Totodată, jurnalistul italian susține că termenii plecări nu au fost încă stabiliți.

Următoarea destinație a lui Mbappe: Real Madrid

Șirul speculațiilor legate de plecarea atacantului de la PSG a fost legat și de posibilul transferul la Real Madrid. Acum, numeroși fani sunt de părere că acesta ar fi iminent. După ce PSG a învins – Real Sociedad, cu scorul 2-0, francezul s-a arătat extrem de încântat de performanța echipei sale.

„Am avut dificultăți să ieșim din pressing în prima repriză. Puteam să avem mai multă personalitate și să ne descurcăm puțin mai bine. Asta e. Puteam să plătim scump. Suntem mulțumiți de acest prim pas.

Faptul că nu am primit gol este important. Căutăm acest gen de performanță. Am reușit să înscriem în momente importante, momente în care am suferit. Va trebui să arătăm că avem calitate. Ne vom pregăti de meci și vom face ce este necesar în retur. Avem un avantaj important, dar mai este mult de lucru”, a declarat atunci Kylian Mbappe.

În prezent, atacantul francez are o cotă de piață de 180 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

Vizavi de această plecare, există și voci care susțin că ar exista o mică șansă ca fotbalistul să accepte o nouă ofertă din partea PSG, cu un bonus substanțial.