Informații incendiare despre arestarea lui Mazăre ies la suprafață. Amenințări „cu copiii” și o predare „din pix” făcută de un procuror malgaș. Declarații cutremurătoare la Înalta Curte

Fostul edil al Constanței, Radu Mazăre, a declarat, astăzi, în faţa judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), că a fost adus cu forţa în România, fiind ameninţat „cu copiii” ca să își dea acordul scris că dorește să renunțe la orice, amenințări făcute de un procuror şi un poliţist din Madagascar.





"Nu renunţ la aplicarea principiului specialităţii, întrucât consider că mi-au fost încălcate drepturile de ambele state, atât Madagascar, cât şi România, în momentul în care am fost adus forţat în România, fără posibilitatea de a mă prezenta în faţa unei instanţe din statul Madagascar şi când am fost preluat de escorta românească, fără a exista o hotărâre a unei instanţe de extrădare. Deşi în Madagascar s-au făcut presiuni asupra mea, am fost ameninţat inclusiv cu copiii, ca să-mi dau acordul scris că doresc să renunţ la orice şi doresc să mă întorc în România, nu am făcut acest lucru. Am fost ameninţat de un ofiţer de poliţie, precum şi de un procuror. (...) De când am plecat din România, am anunţat autorităţile unde mă aflu şi nu am avut intenţia de a mă ascunde", a declarat Mazăre în instanţă.

Avocaţii lui Mazăre au contestat legalitatea procedurii prin care fostul primar a fost adus în ţară, susţinând că decizia de extrădare nu a fost luată de o instanţă din Madagascar, ci de către un procuror.

În plus, spun avocaţii, la dosar nu există un consimţământ al lui Mazăre că acceptă să fie extrădat în România.

Amintim că avocaţii fostului edil al Constanţei, Radu Mazăre, au declarat, în această lună, că vor să vadă documentele care atestă că în Madagascar a fost respectată întocmai procedura de extrădare.

„Jurisprudența noastră pe extrădare e destul de săracă, motiv pentru care ar fi chestiuni de pionerat care se invocă în fața instanțelor. Există un principiu al specialității, prevăzut de legea noastră. Principiu care impune o regulă simplă. În momentul în care soliciți extrădarea, poți să judeci sau se se execute pedeapsa doar pe ceea ce a fost prevăzut în cererea pentru care a fost admisă extrădarea.Noi vrem să vedem dacă statul român a respectat regulile. Să vedem dacă s-a cunoscut faptul că Radu Mazăre beneficia de solicitant al statutului de refugiat, prin aceasta era sub protecția Înaltului Comisariat pentru refugiați și mai mult decât atât, Radu Mazăre nu a văzut la ochi niciun magistrat, deși am aflat că chiar procurorul care a interferat cu el s-a exprimat și ar fi zis că aceea e legea”, a declarat avocatul lui Mazăre.

