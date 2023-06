Maurice Munteanu își caută iubit pe aplicațiile de întâlniri. Nu a avut succes până acum, dar nu își pierde speranța

Maurice Munteanu a vorbit deschis despre viața sa privată și a mărturisit ce aplicație folosește atunci când simte nevoia de dialog. Criticul de modă folosește celebra aplicație Tinder și își dorește să își găsească jumătatea. Până acum, încercările sale nu au fost cu noroc, însă vedeta nu renunță așa ușor și speră că într-o zi va găsi persoana potrivită pentru el.

Celebrul critic de modă a mai dezvăluit că nu este dependent de telefon sau de rețelele de socializare, însă nu poate renunța la Coca Cola Zero. Legat de viața sa profesională și rolul de jurat în emisiunea „Bravo, ai stil”, Maurice Munteanu a dezvăluit să „rezistă foarte bine”.

„Abordez totul dintr-o perspectivă umoristică și educativă, mi-ar plăcea mie să cred. Și atunci lucrurile astea capătă o altă fațetă”, a spus celebrul critic de modă. El a mărturisit că nu are o favorită în competiție.

„Asta cu favorită versus nefavorită e o tâmpenie. Eu am apreciat și voi aprecia întotdeauna, indiferent de domeniu, performanța. Aici nu există nuanțe. Un cetățean care știe să alerge va alerga bine în permanență. Unul care știe matematică, va rezolva fracții oricând. La fel și cu partea estetică”, a spus juratul, pentru cancan.ro.

Maurice Munteanu a jucat polo la Rapid

Criticul de modă a vorbit și despre tinerețea sa. Întrebat despre capitolele la care este bun, el a vorbit despre sportul pe care l-a practicat. A făcut parte din echipa de polo a clubului sportiv Rapid.

„Nu mi-a plăcut niciodată fizica, am stat departe. Nu știu dacă are legătură cu profesoara pe care am avut-o în școală, n-aș vrea să dau vina pe asta. Pur și simplu a fost o chestie de structură, probabil. La ce am fost cel mai bun?! Am făcut polo la juniori și am fost foarte bun, asta nu știai. Da, am jucat la Rapid!”, a dezvăluit juratul „Bravo, ai stil”. El a precizat că și-a încheiat cariera atunci când a mers la școală.

Maurice Munteanu a vorbit, în cadrul interviului acordat, despre nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Criticul de modă a spus că cele două vedete au arătat civilizat, iar rochia prezentatoarei TV a mers într-o zonă romantică.

„Sunt drăguțe, arată civilizat. Rochia e într-o zonă romantică, o abordare boho chic, i se potrivește Ginei. Îmi place că nu e încoțopenită, că nu e prea montată, mi se pare relaxată. Amândoi au o abordare relaxată, fresh, sunt mișto!”, a spus criticul de modă.

Legat de viața sa sentimentală, Maurice Munteanu a dezvăluit că folosește Tinder. I se spune foarte des că nu este el și că este un cont fals și consideră că sunt multe „comunicări bolovănoase”. Aplicația a fost o dezamăgire pentru criticul de modă până acum și susține că nu a avut nicio întâlnire în urma discuțiilor cu alți utilizatori.

„Din păcate, nu, mi-aș dori, dar nu s-a întâmplat. Am doi prieteni care s-au căsătorit și sunt super OK, relațiile funcționează. O încercare moarte n-are”, a conchis Maurice Munteanu.