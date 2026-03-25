Mateiu Caragiale. Destinul ciudat al fiului lui I.L. Caragiale și romanul care l-a făcut celebru

Mateiu Caragiale a fost un scriitor meteoric, a cărui unică mare operă a inspirat generații și a creat perspective noi asupra unei lumi pe care mulți au văzut-o doar din perspectiva realizărilor politice. Marele scriitor, fiu biologic și recunoscut al marelui dramaturg Ion Luca Caragiale s-a născut pe 25 martie 1885, la București.

Mateiu Caragiale s-a născut la București la 25 martie 1885. Mama sa, Maria Constantinescu lucra la Regia Monopolurilor Statului asupra Alcoolului și Tutunului. Dramaturgul I.L.Caragiale lucra și el acolo. Micul Mateiu Ion trăiește cu mama lui până la patru ani. În 1889, I.L.Caragiale contractează o căsătorie cu Alexandrina Burelly iar Mateiu vine în familia scriitorului ca fiu asumat al acestuia.

Mateiu Caragiale a fost mereu un tip dacă nu ciudat, în general enigmatic. Nu tolera faptul că era considerat de unii ca „bastard”. Nemulțumit de eșecurile trecute ale tatălui său, s-a regăsit în studii personale de heraldică. Atunci când familia Caragiale a ajuns la Berlin, undeva prin 1904, ca urmare a moștenirii de către Caragiale a unei cote din averea unei mătuși, Momoloaia, Mateiu a încercat să urmeze Dreptul, dar firea sa aplecată spre literatură nu i-a permis să definitiveze studiile.

Mateiu a decis să scrie, în paralel cu studiile despre heraldică. Era pasionat de o anumită familie Karabetzi, de origine bizantină, pe care el o credea reală. Tatăl lui îl ridiculiza spunând că neamul Caragiale, pe linie masculină are partea de sus a capului teșită, ca semn că primul Caragiale ajuns la București obosise cărând tăvi cu plăcinte la curtea lui Vodă Caragea,

Mateiu a lucrat la roman în perioada 1916-1928, romanul apărând în 1929, aducându-i și Premiul Societății Scriitorilor Români. Pentru că dorea să aibă poziție socială pentru ca noblețea lui închipuită să aibă sprijin material, s-a căsătorit cu Florica Sion, fiica poetului Gheorghe Sion. Ea era mai mare ca el cu 25 de ani. Avea Moșia Fundulea în Ilfov. Soții au locuit pe actuala Stradă Logofăt Luca Stroici, Nr. 9A, pe atunci Robert de Flers.

Romanul analizează moravurile perioadei 1878-1914, scriitorul plasându-se printre trei personaje, un produs al mahalalelor, un rătăcitor al mărilor și un intelectual cufundat în izolarea cărților, cu vechi origini boierești românești și străine. Alături de ei, personajul-scriitor descoperă o lume.

După roman, s-a făcut și un film, în 1996, cu același nume, regizat de Mircea Veroiu care a contribuit și la adaptarea scenariului scris de Ioan Grigorescu. Rolurile celor 4 personaje au fost jucate de Marius Bodochi (scriitorul Caragiale), Răzvan Vasilescu (produsul mahalalelor, Gore Pirgu), Mircea Albulescu (Pașadia Măgureanu, boier cu veche ascendență), Ovidiu Iuliu Moldovan (Pantazi, un fost ofițer și marinar, scăpătat).