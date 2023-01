Matei Dima, regizorul filmului Teambuilding, condamnat penal pentru că a consumat droguri

Actorul și vloggerul Matei Dima, regizorul filmului Teambuilding, a fost condamnat joi de Judecătoria Zărnești la amendă penală de 10.000 de lei după ce a fost prins drogat la volan în martie 2021. El a recunoscut că a consumat substanțe interzise.

„În acordul de recunoaştere a vinovăţiei s-a reţinut că inculpatul #### ##### în data de 21.03.2021, în jurul orei 15:25, a condus autoturismul marca ########-Benz tipul S450 4Matic cu numărul de înmatriculare ######### pe DN 1E (str.Valea Cetatii) din Staţiunea Râşnov, #### ######, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive.

Fiind ascultat în prezenţa apărătorului ales, avocat ###### ##### ######, inculpatul a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei şi acceptă încadrarea pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală (…) Săvârşirea faptei în materialitatea ei rezultă din coroborarea deplină a probelor administrate în cursul urmăririi penale, cu recunoașterea de către inculpat. Astfel, conform Buletinului de analiză toxicologică-toxice persoane nr. 346/2021 din data de 31.01.2022 întocmit de INML ”#### Minovici” Bucureşti, s-a concluzionat că în probele biologice recoltate de la inculpat au fost evidențiate în plasma: benzoilecgonina 0,033 µg/ml si urina: metilecgonina,cocaina. În calitate de inculpat #### ##### a declarat faptul că în seara zilei de 20.03.2021 a inhalat pe nas la domiciliul său o pulbere pentru a atenua starea de oboseală”, se arată în hotărârea Judecătoriei Zărnești din 26 ianuarie a.c prin care a fost validat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de actorul și regizorul Matei Dima cu procurorii de la Zărnești.

Raportul medical al lui Matei Dima

Potrivit raportului medical al regizorului, acesta nu consumase droguri în ziua în care s-a urcat la volan, ci cu câteva zile înainte. „Se poate aprecia că la data de 21.03.2021, ora 15.25, data și ora depistării în trafic, susnumitul Dima Matei nu se afla sub influența substanțelor psihoactive”, subliniază concluziile raportului.

La rândul său, Matei Dima a declarat că nu a pus viața celorlalți șoferi în pericol și că nu s-a urcat niciodată la volan drogat.

„Nu am fost sub influența niciunui drog sau a unei băuturi alcoolice la volan. Asta reiese și din raportul medical, dar și din cel al Poliției, întocmit la fața locului. Nu am pus nicio secundă în pericol siguranța nimănui în trafic sau oriunde și nu as face asta niciodată. Amenda penală este pentru o greșeală pe care am făcut-o cu două zile înainte să fiu oprit în trafic, acum doi ani”, a declarant Matei Dima pentru Cancan.