Măsuri drastice la un spital din România. Personalul nevaccinat nu va mai fi lăsat să lucreze

Managerul Spitalului Municipal Dej, din județul Cluj, a decis să renunțe la angajații care nu se vaccinează împotriva COVID-19. El a anunțat că doar personalul vaccinat anti COVID-19 va mai lucra în anumite secţii în spitalul pe care îl conduce.

Medicul Mihai Pandrea care conduce unitatea medicală din Dej și-a înștiințat angajații în legătură cu decizia pe care a adoptat-o. Medicul a precizat că a fost nevoit să recurgă la o astfel de măsură, drastică, pentru a limita numărul de îmbolnăviri.

„În două săptămâni a explodat numărul pacienţilor infectaţi. Astăzi, în acest moment, avem 23 de pacienţi pe secţia de COVID-19 şi şase în terapie intensivă. De această dată dau decizie internă, urmează azi să o scriu, am anunţat pe toată lumea: nu voi mai accepta să se lucreze pe secţia COVID şi în punctele unde există contact cu COVID Compartimentul de Primiri Urgenţe (CPU), Terapia Intensivă, Radiologie, etc. decât cu personal vaccinat. Am transmis asistentelor, celor care nu sunt vaccinate, că, deşi vor fi afectate la buzunar, nu voi ezita să le detaşez”, a precizat managerul spitalului din Dej.

Cadrele medicale nevaccinate vor fi transferate

El a precizat că toate cadrele medicale nevaccinate vor fi detașate la alte secții, unde vor avea un impact mai mic.

„Le iau de acolo, le detaşez în alte secții, şi duc altele care sunt vaccinate. Eu, ca şi manager, consider în acest moment că pe acele secţii şi compartimente care lucrează cu pacienţii COVID este obligatoriu ca personalul să fie vaccinat”, a declarat medicul Mihai Pandrea pentru un post de radio local, Radio FIR.

Managerul a precizat că procentul de vaccinare la cadrele medicale din spitalul din Dej este de 83%. Mihai Pandrea a precizat că pe secția unde sunt tratați pacienții de COVID activează doar cadre medicale care au fost imunizate. Toți cei care lucrează acolo sunt vaccinați pentru a evita infectarea.

În momentul în care va exista pe secția COVID personal nevaccinat, acesta este decis să transfere personal de pe altă secție a spitalului.