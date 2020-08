Masca, obligatorie în cel mai puțin așteptat loc. Nu te-ai aștepta să primești amendă aici!

Mai multe județe din România au impus, de la 1 august, obligativitatea măștii de protecție în spații deschise. O decizie similară a fost luată și în Maramureș, unde „atât locuitorii orașului, cât și cei aflați în tranzit” trebuie să o poaret în spațiile publice deschise aglomerate, scrie într-un comunicat al Prefecturii Maramureș.

Pe lângă piețe, stații de autobuz și alte zone aglomerate, masca este obligatorie și la anumite obiective turistice și anume Cimitirul Vesel din Săpânța și „Calea Ferată Forestieră Mocănița de la Vișeu de Sus”.

Într-o fotografie postată pe Facebook este surprins șeful OPC Cluj, alături de mai mulți prieteni. Niciunul dintre ei nu poartă mască. Nici ei, nici ceilalți turiști care se văd pe fundal.

”Noi eram în grup închis, considerat familie. Dar nu ne-a atenționat nimeni că masca de protecție este obligatorie și că ar trebui să facă acest lucru, mai ales în spațiile în care se cumpără bilete”, a spus acesta, pentru Libertatea.

El se apără și spune că nu doar grupul din care făcea parte a încălcat această regulă.

În plus, bărbatul acuză că publicul trebuie să fie atenționat, afirmând că el respectă regulile.

„De fiecare dată când am știut că trebuie purtată masca, am purtat-o. Este bine ca publicul să fie atenționat cu privire la lucrurile acestea. Asta este, am ajuns eu oaia neagră, dar bine că ați atenționat”, a mai declarat Mircea Radu, conform Libertatea.