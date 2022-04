Masacrul de la Bucha: „Orori de nedescris, este nevoie de o anchetă independentă”. Imaginile cu civilii găsiți morți zguduie guvernele

Președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen, a scris pe Twitter despre „ororile de nedescris” și a cerut „o anchetă independentă”. Ministrul italian de Externe, Luigi Di Maio, a calificat fotografiile drept „înfricoșătoare” și a reiterat că „războiul rus trebuie oprit”: „Aceste atrocități nu pot rămâne nepedepsite”.

Colegul ucrainean Dmitro Kuleba a reiterat că „masacrul a fost deliberat”: „Rușii își propun să elimine cât mai mulți ucraineni. Trebuie să-i oprim și să-i alungăm”. Kuleba a cerut „noi sancțiuni devastatoare ale G7 acum: embargo asupra petrolului, gazelor și cărbunelui; închiderea tuturor porturilor pentru navele și mărfurile rusești; deconectarea tuturor băncilor rusești de la Swift”. Președintele francez Emmanuel Macron, actual președinte al Consiliului UE, a declarat: „Exprim compasiune pentru victime și solidaritate cu ucrainenii. Autoritățile ruse vor trebui să răspundă pentru aceste crime”.

Masacrul de la Bucha

Tema noilor acțiuni împotriva Rusiei a fost relansată de ministrul german de Externe, Annalena Baerbock: „Imaginile cu civilii uciși la Bucha sunt insuportabile”, a scris pe Twitter, cerând noi sancțiuni. Baerbock a definit aceste acțiuni drept „crime de război”. În timp ce pentru cancelarul german Olaf Scholz este urgent „să se lămurească clar aceste crime ale armatei ruse.

Susțin că organizațiile internaționale, precum Comitetul Internațional al Crucii Roșii, au acces în această zonă, pentru a documenta în mod independent aceste atrocități. Călăii și conducătorii lor trebuie aduși în fața justiției”. Pentru secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, intervievat de CNN, imaginile cu cadavrele civililor uciși pe străzile din Bucha „sunt un pumn în stomac. Este realitatea a ceea ce s-a întâmplat în fiecare zi de când a început brutala invazie a Ucrainei de către Rusia”. Chiar și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intervievat de CNN, a vorbit despre „brutalitate împotriva civililor pe care nu am mai văzut-o în Europa de zeci de ani. Este oribil și absolut inacceptabil ca civilii să fie vizați și uciși”.

Războiul din Ucraina: ”Nu trebuie să rămânem tăcuți în fața acestei violențe”

Există de asemenea o condamnare unanimă din partea liderilor politici italieni. „How many #Bucha before we move to a full oil and gas Russia embargo? Time is over?”, a scris secretarul Partidului Democrat Enrico Letta pe Twitter. La fel și președintele M5S, Giuseppe Conte: „Oroarea imaginilor care vin din Bucha amintește de cele mai întunecate vremuri din istoria noastră”, a scris pe Facebook.

„Nu trebuie să ne resemnăm la inevitabilitatea războiului, nu putem accepta acest măcel. Nu trebuie să rămânem tăcuți în fața acestei violențe”. În timp ce președintele FDI, Giorgia Meloni, a declarat: „Imaginile cu civilii executați pe străzi și aruncați în gropi comune, sosiți din Bucha după retragerea trupelor de invazie ale lui Putin, lasă fără suflare. O barbarie care reiese din cele mai întunecate epoci ale istoriei europene și pe care sperăm să nu o mai revedem niciodată. Trebuie depuse toate eforturile pentru pace și oprirea agresiunii împotriva Ucrainei”. (Rador)