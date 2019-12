„La ora 03.21 (09.21 GMT), ofiţerii NOPD (New Orleans Police Department) aflaţi în apropiere au raportat focuri de armă. Venind la faţa locului, poliţiştii au descoperit mai mulţi indivizi răniţi”, a anunțat poliția locală.

Cel puțin 12 persoane au fost împușcate și rănite în urma atacului armat, în plină stradă. Până acum, este cunoscut faptul că 10 au fost transportate de urgență la spital, iar două se află în stare critică, a informat Poliția din New Orleans.

De asemenea, un suspect a fost reținut de poliție.

Chief Ferguson says 5 people were taken to UMC, 5 more to Tulane hospital. 2 are critical.

One person detained. Unclear if the person is involved. @FOX8NOLA pic.twitter.com/fqQzbnYvPA

— Rilwan Balogun (@RilwanFox8) December 1, 2019