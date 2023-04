Mary Austin, prietena de-o viață a lui Freddy Mercury, scoate la licitație colecția artistului

Printre piese se află și un portret al pictorului francez Tissot, dealtfel, ultima operă de artă cumpărată de Freddy Mercury, cu o lună înainte de a muri. Specialiștii estimează ca acest tablou se va vinde cu aproximativ 600.000 de lire sterline. „Vedeți spectrul gusturilor lui”, a spus Austin, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru BBC.

„Este o colecție foarte inteligentă și sofisticată”. Se așteaptă ca una dintre marile atracții ale licitației să fie coala cu versurile scrise de mână, pentru una dintre cele mai celebre piese ale Queen, We Are The Champions. Se așteaptă ca aceaesta să se vândă cu 200.000-300.000 de lire sterline. Ciornele pentru Killer Queen, scrise pe o singură coală de hârtie, în 1974, sunt de așteptat să ajungă la 50.000-70.000 de lire sterline.

Austin a spus că cel mai greu îi este să se despartă de versuri, deoarece reprezintă „pentru mine, cea mai frumoasă latură” aartistului. „Puteți privi procesul creației”, a adăugat ea. „Titurile, regândirea, reformatarea”.

Austin, care avea vârst de nouăsprezece ani, fusese la o întâlnire cu chitaristul Queen, Brian May, când l-a întâlnit pentru prima dată pe Mercury în 1970. S-au mutat împreună și au rămas apropiați chiar și după ce el i-a spus că este gay.

A avut grijă de el, deoarece a devenit din ce în ce mai slab după ce a contractat SIDA. Mercury a spus odată despre Austin: „Nu am atât de mulți oameni la care să apelez. Poate că ea este singura, dacă vorbim despre asta, este Mary”. În mod firesc timid și modest, Austin a vorbit rar în public despre momentul în care amurit artistul.

Austin spune că este încă o parte importantă din viața ei. „Mi-e dor de distracție, de umor, de căldura lui, de energia lui”. Casa, Garden Lodge, din Kensington, a rămas aproape în întregime așa cum a păstrat-o Mercury timp de trei decenii, cu mobilierul antic, lucrările de artă și țesăturile somptuoase pe care le-a iubit.

Există imprimeuri ale lui Matisse și Chagall atârnate pe pereții vopsiți lucios ai sălii de mese și un portret de Picasso care a fost expus deasupra mesei de mic dejun. „Îmi place să fiu înconjurat de lucruri splendide”, a spus el odată. „Vreau să duc viața victoriană, înconjurat de dezordine rafinată”. Dar acum Austin a decis să vândă colecția, „pentru că trebuie să-mi pun treburile în ordine”, explică ea. Austin, 72 de ani, adaugă: „A sosit momentul să iau decizia dificilă de a încheia acest capitol cu totul special din viața mea”.

Totul sau nimic

Și dincolo de câteva „cadouri personale” și fotografii cu artistul, Mary Austin vinde totul. „Am decis că nu ar fi potrivit pentru să păstrez unele lucrurile. Dacă aveam de gând să vând, trebuia să fiu curajoasă și să vând totul.”Așa că vor fi vândute costumele de scenă ale lui Mercury, inclusiv costume cu paiete, pantofi sclipici și blana falsă, coroana de catifea roșie și strasuri și mantia asortată pe care le-a purtat în timpul ultimului său turneu cu Queen în anii 1980. Există și articole personale scoase la licitație.

Telefonul pe care îl ținea lângă pat, un bar de marmură comandat special și scaune de bar asortate, șervețele de cocktail cu monograme brodate cu un F verde și un pieptene mic de mustață argintiu.Există și vesta lui preferată, purtată în videoclipul său final Acestea sunt zilele vieții noastre, în 1991.

Panourile de mătase roșu, verde și violet sunt fiecare pictate cu câteva dintre pisicile lui Freddy Mercury, Delilah, Goliath, Oscar, Lily, Romeo și Miko.