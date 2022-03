Mărturii incredibile ale oamenilor lui Vladimir Putin! Au cedat şi au spus ce se întâmplă de fapt: „Ne-au trimis la moarte”. Ororile din armata lui Putin

Serviciul de Securitate al Ucrainei a dat publicității povestea unui tânăr soldat rus, din trupele invadatoare, luat prizonier în luptă. Acesta descrie ororile din armata rusească de invazie. Conform sursei citate, militarul rus a vorbit despre presiunile la care sunt supuși camarazii săi. De asemenea, a vorbit despre ororile din armata rusă.

Povestea prizonierului rus a fost postată de Serviciul de Securitate al Ucrainei pe o pagină de Telegram. Astfel, conform sursei citate, soldatul din Rusia a pomenit de despre atrocitățile comise de ofițeri. Aceștia îi ucid pe soldații răniți în luptă, în timp ce morții sunt pur și simplu abandonați. Mai mult, familiie soldaților uciși în acțiune nu sunt anunțate în legătură cu pierderile suferite.

„Ne-au trimis la moarte. Îi omoară singuri pe cei răniți! A trecut o săptămână și nimeni nu a primit nici măcar o scrisoare de înmormântare”, ar fi spus prizonierul rus, conform sursei citate.

Prizonierul se teme de represaliile serviciilor speciale rusești

Potrivit relatării, după ce a făcut aceste dezvăluiri, prizonierul rus și-a sunat familia și a vorbit cu mama sa. El a făcut apel la aceasta să contacteze „Uniunea mamelor din Rusia”, în speranța unui schimb de prizonieri.

Soldatul ar mai fi spus că se teme pentru siguranța rudelor sale aflate în Rusia. Drept urmare el a cerut celor care îl țin prizonier să nu-l pună să povestească tot ceea ce a văzut și știe despre războiul din Ucraina. El a precizat că în cazul în care ar face-o, serviciile speciale rusești s-ar întoarce împotriva familiei sale cu represiuni.

❗️Полонений російський окупант розповідає про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних. Відео за посиланням ➡️ https://t.co/RGiMrv8GI5 pic.twitter.com/IB62xeCHib — СБ України (@ServiceSsu) March 1, 2022

Mărturii ale prizonierilor ruși

În urmă cu o zi, Ucraina a dat publicității alte mesaje ale unor prizonieri ruși luați în război. Mulți dintre aceștia, tineri soldați, au spus că habar nu aveau că vor merge la război. Ei știau că vor participa la exerciții militare sau că vor merge într-o misiune de menținere a păcii în Ucraina. Dintr-o dată, când s-au trezit peste graniță, au descoperit că sunt priviți ca agresori, iar populația nu este deloc binevoitoare cu ei.

Discuție telefonică a unui prizonier rus cu mama sa

– Salut, mamă! Sunt eu. M-ai recunoscut?

– Da. Unde ești?

– Sunt pe teritoriul Ucrainei, pe scurt, sunt prizonier. Totul este bine la mine.

– Ce?

– Spun că sunt pe teritoriul Ucrainei.

– Unde ai ajuns?!

– Am fost capturat.

– Cu mine se poartă frumos și nu îți face griji. Trebuie sa găsești, să iei legătura cu unitatea mea, notează undeva.

– Când voi suna la unitate ce să le zic?

– Spune că am fost capturat pe teritoriul Ucrainei.

– Când ne-au trimis, ne-au spus că mergem ca pacifiști pe teritoriul Doneţk şi Luhansk. De fapt, a început războiul. Adică am fost în rol de agresori.

– Aici bombardează orașe cu cruzime, de aceea, ține cont și dă mai departe, dacă poți.

– De ce nu îți dau drumul, cum te apără, nu înțeleg nimic!

– Mamă, pentru că sunt prizonier. Înțelegi? Am venit aici ca un agresor. Apoi mă vor elibera de aici.

Obligați să meargă la război

Un alt militar rus a povestit că a fost în pregătire militară doar două săptămâni, iar apoi a fost trimiși pe granița cu Ucraina. Brusc, într-o noapte s-a ordonat atacul, iar el și camarazii săi nu au avut de ales. Dacă refuza ar fi fost acuzat de trădare și trimis la închisoare sau chiar mai rău, împușcat.

Discuție între un reporter ucrainean și un militar rus luat prizonier, potrivit surse citate:

– Cum ați ajuns pe teritoriul Ucrainei?

– Ne-am aflat la ore de practică militară pe poligonul Kuznetsk. Aroximativ două săptămâni. Apoi ne-au adunat la granițe, ne-au zis că vom sta la granițe. Apoi, brusc am trecut noaptea, am mers mai departe și am ajuns la nu știu ce sat. Nu am avut de ales. Dacă refuzam, când am trecut granița, să mergem la război, ne-ar fi acuzat de trădarea patriei. Ne-ar fi arestat de la 15 la 25 ani, plus pentru neîndeplinirea ordinului. Ar fi fost pedepse în plus. Groaznic.

– Cum se poartă cu voi?

– Normal, bine, mai bine decât ai noștri.

– Vă așteaptă mama acasă?

– Mama mă așteaptă acasă.

– Ce vreți să îi transmiteți mamei?

– Mamă, așteaptă-mă. Mă voi întoarce.