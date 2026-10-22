Human Rights Watch (HRW) acuză armata din Mali și membri ai Corpului Africa al Rusiei de torturarea unor civili reținuți în timpul operațiunilor împotriva grupărilor insurgente, potrivit unui raport publicat joi, 22 octombrie 2026.

Organizația pentru drepturile omului documentează inclusiv cazuri de detenție ilegală, decese în custodia militarilor și eliberări condiționate de plata unor sume de bani de către familiile deținuților.

Mărturiile prezentate de HRW descriu abuzuri comise într-o bază militară din Sévaré, în centrul statului Mali, unde zeci de persoane ar fi fost închise în condiții improprii și supuse unor metode brutale de tortură.

Separat, organizația relatează despre un atac cu dronă soldat cu moartea a opt bărbați în regiunea Mopti. Acuzațiile readuc în atenție conduita forțelor maliene și a personalului militar rus implicat în conflictul cu grupările armate.

Potrivit Human Rights Watch, patru bărbați arestați într-o zonă controlată de gruparea jihadistă Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimeen (JNIM) au povestit că au fost transportați la o bază militară din Sévaré.

Acolo, ei ar fi fost închiși împreună cu zeci de alte persoane într-un container metalic lung de aproximativ 20 de metri. Spațiul nu avea ferestre, ventilație, toalete sau instalații pentru spălat, iar temperaturile ridicate făceau condițiile de detenție deosebit de dificile. Numărul persoanelor închise în container ar fi depășit 70 în doar câteva zile.

Deținuții au relatat că primeau o singură masă pe zi, în cantitate redusă și de calitate slabă, și că nu aveau acces la asistență medicală. Conform mărturiilor, militarii i-ar fi torturat pentru a-i determina să recunoască presupuse legături cu JNIM.

Unul dintre bărbații intervievați de HRW a descris metodele de tortură la care ar fi fost supus de doi militari ruși. Potrivit relatării sale, aceștia l-ar fi scufundat în mod repetat într-un butoi cu apă și l-ar fi electrocutat atunci când își pierdea cunoștința.

„Aproape am murit când doi soldați ruși m-au înecat într-un butoi cu apă. De fiecare dată când îmi pierdeam cunoștința, mă readuceau în simțiri cu șocuri electrice, apoi mă înecau din nou”, a relatat bărbatul, potrivit informațiilor publicate de organizație.

Acesta a mai afirmat că agresorii i-au ars fesele cu plastic încins și au dat foc materialului textil de pe spatele său.

Mărturiile includ și informații despre decese în timpul detenției. Unul dintre supraviețuitori a declarat că opt persoane au murit în perioada în care a fost ținut în container. Aceste informații sunt relatări ale martorilor consemnate de HRW, iar detaliile fiecărui caz trebuie evaluate în raport cu probele disponibile.

Potrivit organizației, cei patru bărbați intervievați au fost eliberați după ce familiile lor au plătit bani militarilor.

Trei familii ar fi achitat aproximativ 3.000 de dolari fiecare, în timp ce o altă familie ar fi plătit 1.800 de dolari. Acuzațiile sugerează că eliberarea unor persoane reținute ar fi fost condiționată de plata unor sume importante, însă informațiile prezentate se bazează pe mărturiile persoanelor intervievate.

Human Rights Watch afirmă că armata maliană și membrii Corpului Africa au reținut sute de persoane în cadrul operațiunilor împotriva insurgenților. O parte dintre acestea ar fi fost ținute în baze militare, în afara unor garanții legale adecvate.

Raportul HRW descrie și un atac produs pe 16 septembrie în satul Guélédié, din regiunea Mopti, în centrul statului Mali. O dronă militară despre care organizația afirmă că aparținea armatei maliene ar fi lovit un grup de persoane, ucigând opt bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani și rănind cel puțin alte șase persoane.

#Mali Part 3 of the video shows JNIM's attack on the military base in Mopti. Also seen that the faces of some militants are blurred while others are clearly visible. This may be because some of the militants had been killed by the army. https://t.co/83x1OomsOr — Hasret Kargın (@KargnHasret) June 4, 2026

Potrivit martorilor citați de organizație, bărbații se adunaseră în jurul unui copac, unde un localnic oferea acces la internet prin serviciul Starlink. Armata din Mali a susținut că a vizat posibili teroriști aflați în zonă.

Diferența dintre relatarea martorilor și explicația armatei ridică întrebări privind identificarea țintelor și protejarea civililor în timpul operațiunilor militare. Stabilirea circumstanțelor exacte ale atacului necesită examinarea probelor și verificarea independentă a informațiilor disponibile.

Mali este condus de o juntă militară aflată la putere după loviturile de stat din 2020 și 2021, condusă de Assimi Goïta. După deteriorarea relațiilor cu mai multe state occidentale, autoritățile de la Bamako și-au consolidat cooperarea militară cu Rusia.

În țară au operat inițial membri ai grupării Wagner. Ulterior, rolul militar rus a fost preluat de Corpul Africa, o structură aflată sub controlul Ministerului rus al Apărării.

Forțele maliene luptă împotriva mai multor grupări armate, printre care JNIM, afiliată rețelei Al-Qaida, și Frontul pentru Eliberarea Azawadului (FLA), care urmărește independența teritoriilor din nordul țării. Conflictul din Mali este marcat de atacuri asupra militarilor și civililor, precum și de acuzații repetate privind încălcări ale drepturilor omului.

Statele Unite au desemnat JNIM drept organizație teroristă străină în 2018. Lupta împotriva grupărilor jihadiste reprezintă unul dintre argumentele invocate de autoritățile maliene pentru operațiunile de securitate desfășurate în țară.

Relatările prezentate de Human Rights Watch descriu posibile încălcări grave ale drepturilor omului, de la tortură și detenție arbitrară până la uciderea unor persoane în circumstanțe contestate. Dacă vor fi confirmate prin investigații independente, asemenea fapte ar putea atrage răspunderea celor implicați, în funcție de circumstanțe și de normele juridice aplicabile.

Raportul evidențiază necesitatea investigării independente a deceselor din detenție, a atacului cu dronă și a acuzațiilor privind plata unor sume pentru eliberarea deținuților. Protejarea populației civile rămâne o problemă centrală în conflictul din Mali.