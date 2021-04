În urmă cu doar câteva zile, Loredana Chimoiu, jurnalistă a postului de televiziune Antena 3, a lansat o petiție în care solicit autorităților să schimbe protocoalele în cazul înmormântărilor pacienților care au decedat după ce au fost infectați cu COVID-19.

Joi seară, la Antena 3, jurnalista Loredana Chimoiu, a făcut mărturisiri cutremurătoare despre momentul în care a trebuit să o îngroape pe mama sa care decedase din cauza virusului chinezesc.

Jurnalista a precizat că o astfel de experiență lasă o rană adâncă în suflet și că sentimental de neputință este de-a dreptul copleșitor.

„Greu să spun ceea ce am simțit și, numai în cazul meu, în cazul tuturor, această boală înaintează atât de repede. Starea bolnavului se degradează în câteva zile și primești vestea cumplită că nu mai este.

În acel moment începe o adevărată nebunie, pentru că nu poți să duci la spital decât sicriul. Trebuie să îi rogi pe cei de acolo să îți primească, cel puțin în cazul meu așa a fost, o plasă cu niște haine pe care să o pună peste sac acolo, în sicriu lângă trupul neînsuflețit”, a spus jurnalista Loredana Chimoiu.

„Este foarte greu să descrii ce trăiești și rămâi fără îndoială marcat. Rămâi cu o rană adâncă în suflet, că nu ai putut să faci mai mult, deși a implorat, ai rugat pe toată lumea și ai spus și ai strigat.

Eu încă de la început am încercat să atrag atenția că, nu este normal ce se întâmplă. Am primit în perioada asta, de când am lansat în mediul online acea petiție, sute de mesaje povești absolut sfâșietoare”, a mai spus jurnalista, în emisiunea moderată de Răzvan Dumitrescu.

Loredana Chimoiu, despre Vlad Voiculescu: Când l-am văzut mi-a fost silă

„Nu știu dacă domnul Vlad Voiculescu are habar prin ce au trecut 25.000 de familii.

Eu astăzi când l-am văzut mi-a fost silă. O spun cu toată responsabilitatea. Este incredibil ce se întâmplă! Eu abia aștept ordinul pe care îl va semna mâine, deşi putea să-l semneze astăzi pentru că fiecare minut contează.

Va putea omul familia, ruda celui decedat să ducă hainele la spital, să fie îngropat omul care pleacă definitiv așa cum și-a dorit? Ştiți bine că la noi există și o tradiție! Sunt atâția bătrâni care își cumpără haine, își pun acolo din pensia lor amărâtă bani deoparte.

Sunt tare curioasă cum va arăta acest ordin pentru că astăzi am auzit doar niște vorbe. Eu una nu mai cred absolut nimic. Eu vreau să văd negru pe alb ce scrie acolo”, a mai punctat jurnalista Loredana Chimoiu.