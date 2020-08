,,Au fost două momente, în jurul orei 18:05, au existat, practic două explozii, a fost o explozie mai mică, care a fost sub forma unui incediu, care ulterior a răbufnit, şi, ulterior, deci, la câteva secunde a fost explozia cea mare. Această explozie a avut loc în zona portului, a fost într-un depozit în care se pare că erau, conform informaţiilor primare pe care le avem, erau depozitate artificii şi materiale inflamabile și explozibile, și asta a determinat o explozie atât de puternică în zonă.

Aştept mai multe victime, având în vedere puterea deflagraţiei. Singurul fapt că noi ne aflăm la 8-8,2 kilometri față de locul în care s-a întâmplat evenimentul și am avut și noi stricăciuni la Ambasadă, am avut distrugeri parțiale, am avut ferestre care au fost sparte, pulverizate, practic, de suflul exploziei, am avut pereţi de sticlă care s-au spart, deci, norocul nostru a fost că la ora respectivă nu mai era nimeni în cadrul ambasadei, a declarat , la Digi 24, Victor Mircea, amabadorul României la Beirut.

,,Consulul este în acest moment la Secţia consulară şi dă în continuare telefoane, ia legătura cu cei care sunt în teritoriu şi s-au transmis mesaje pe grupurile de români, solicitându-le să ne transmită dacă există cazuri, să fim informaţi imediat, ca să ştim excact care este situaţia. Până la ora actuală nimeni nu ne-a comunicat că ar fi vreo astfel de situație”, a mai spus ambasadorul Român.

,, Jumătate din Beirut se pare că este afectat de explozie și bineînțeles că la fiecare minut și la fiecare secundă primim câte un mesaj de la colegi de la alte ambasade, care locuiesc sau au ambasada în centru, şi care ne arată distrugerile provocate de deflagraţia respectivă, care a fost într-adevăr ceva impresionant”, a concluzionat ES Victor Mircea.

Unda de şoc a exploziei s-a simţit în Cipru, o insulă care se află la 250 de km distanță, iar seismografele din Iordania au înregistrat un cutremur de 4,5 pe Mercalli. O explozie de o forță uluitoare.