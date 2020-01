Mesajul postat de Alexandru Cumpănașu este următorul:

„Dinca a recunoscut protectia politica si nu numai. Dragi romani, astazi pot sa scap in sfarsit de o mare povara de pe suflet. Pentru toate lichelele si nemernicii care m-au facut omul PSD sau al lui Dragnea voi publica astazi una din probele ACOPERIRII POLITICE a lui Dinca.

Pentru asta trebuie sa-i multumesc doamnei avocat Obarsan care a facut posibil acest lucru. A pus in sfarsit in audieri cineva intrebarea despre o marturie de la dosar care CUTREMURA pur si simplu de la prima vedere. Am fost prieten cu Florin Iordache, fiind amandoi din Caracal. Insa eu nu fac parte din tagma jigodiilor care isi vand si „mama” sa le fie lor bine.

Din prima zi in care am primit aceasta marturie pe care o vedeti atasata am depus-o la DIICOT si am informat INTREAGA conducere a statului roman. Am fost la limita echilibrului emotional mult timp pt ca stiam, informasem si depusesem in scris si nu s-a luat nici o masura. Nu am incalcat si nu voi incalca niciodata drepturile persoanelor. Si nu am acuzat public niciodata aceste persoane. Am trait insa cu o frustrare uriasa in mine si sufletul meu vazand ca cei 4 mentionati nu erau deloc audiati macar ca martori. Si NICI un decident al statului care stia de acest CARTEL nu a facut nimic, indiferent de culoarea politica.

Astazi DINCA a recunoscut relatia cu Dan Diosteanu, socrul lui Florin Iordache si in sfarsit pot sa vorbesc si eu public. Poate multi isi vor explica acum de ce unii membrii PSD si nu numai au folosit toate mijloacele impotriva mea. Mai grav de atat, m-a durut enorm sa vad ca nu sunt audiati si sa-mi dau seama ca unul dintre procurorii de caz si persoana care a preluat initial cazul Alexandrei si in care imi pusesem speranta era procurorul Haineala.

De cand a primit de la mine pe telefon aceasta informatie cu privire la cei 4 din CARTEL a refuzat sa mai vorbim si mi-a cerut sa pun doar la registratura. Am realizat nivelul josnic uman al acestora si faptul ca in calitate de consilier al ministrului Iordache a avut multa grija sa nu se afle si sa nu fie intrebat nimeni nimic.

Nu acuz pe nimeni de nimic fara probe dar pt mine detinerea acestor informatii, predarea de 5 luni la DIICOT si in multe alte locuri si imposibilitatea de a da numele public m-a terminat pe interior. Sunt inca in cele 70 pagini de informatii predate deindata la DIICOT multe altele care prin obligarea mea la tacere m-a consumat si daramat pe interior. Cu atat mai mult cu cat pe Pistol, Iordache si Haineala i-am cunoscut bine.

Este inuman cum au procedat. Pt mine rapirea nepoatei mele m-a adus si ma va aduce in conflict cu oricine. Ma simt in sfarsit eliberat ca informatia a ajuns public. Cititi si va minunati. Nu am cunostinta ca persoana a carei identitate am obligatia sa o protejez sa fi fost macar ea citata. Este o persoana cu o credibilitate uriasa, inclusiv in spatiul media careia ii multumesc si acum. Conversatia a avut loc in luna iulie 2018. Mai sunt parlamentari de Olt care ar trebui acum audiati”

Te-ar putea interesa și: