Martor: Iulian Cercel a scos teancuri de bani din mașina în care a murit Răzvan Ciobanu

Iulian Cercel ar fi venit la mașină, a doua zi după accidentul lui Răzvan Ciobanu. De fapt, a venit la Săcele de două ori, susține un martor Acces Direct.





Este vorba de Iulian Cercel, fiul defunctului om de afaceri Ion Cercel. Ion Cercel, fost taximetrist, și-a înființat propria firmă de construcții, John Construct SRL, în anul 2005.

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu conducea un SUV marca Range Rover, înregistrat pe numele lui Iulian Cercel. Conform presei centrale, Răzvan Ciobanu trecea prin momente de depresie severă, din motive sentimentale. Aceleași surse afirmă că, la jumătatea anului trecut, fostul iubit, din gelozie, l-a lovit cu o rangă. La momentul decesului, Răzvan Ciobanu era singur în mașină, nu purta centura de siguranță, iar autoturismul, care valorează circa 100.000 de euro, a ieșit de pe carosabil, izbindu-se de un copac.

Mara Banica, suspicioasă

Jurnalista Mara Bănică susține că sunt o serie de lucruri care nu se leagă în cazul morții lui Răzvan Ciobanu. Ea susține că autoritățile trebuiau să pună bandă galbenă, fiind implicat și un om în accident. Ea mai spune că mașina respectivă putea fi condusă de la distanță, având exemplul unui prieten care o poate comanda printr-o aplicație de pe telefonul mobil. Nu în ultimul rând, jurnalistul se întreabă de ce cercel, care s-a declarat prieten cu defunctul, nu a apărut în presă și nu a fost prezent nici la înmormântarea creatorului de modă, pe lângă faptul că în mediul online nu există nicio poză cu Iulian Cercel.

Martorul care a văzut totul

Un martor susține că, a doua zi dupa accident, Iulian Cercel s-a dus la mașina care se afla în garajul unui localnic, după ce a fost tractată de un șofer, la o fermă, s-a relatat în timpul emisiunii Acces Direct. Tânărul și-ar fi luat banii din mașină, marți, 30 aprilie 2019.

Martorul a relatat în timpul emisiunii că Cercel a fost de 2 ori în Sacele: prima dată să ia niște bani ascunși în mașină, două pachete, apoi să ia fiarele.

„S-a dus și a scos o sumă foarte mare de bani. În pachet avea lei, de sub torpedou, și din spate, a săltat bancheta și a scos valută. Totul se întâmplă a două zi. Mașină a rămas în grajdul unui patron. L-a sunat pe angajatul de acolo și i-a spus că trece la mașină. A venit și i-a zis că o să ia mașină a două zi (n.r. 1 mai). Probabil Răzvan nu știa (n.r. de banii din mașină). Cei de la o emisiune au pus un om să bea din sticlă, să vadă ce gust are. Apoi l-au filmat și l-au pus pe net. Exact așa s-a întâmplat, am fost lângă el. Portofelul lui Răzvan era desfăcut în mașină, se vedeau niște bani și carduri în el, și mai era telefonul. Poliția e cea care a pus mâna pe mașină”, a mărturisit Mihai pentru Acces Direct, martor al tragediei din Săcele.

Rares Bogdan, anunt despre PENSIILE romanilor. Toti asteptau ASTA

Pagina 1 din 1